На Полтавщині застосували аварійні відключення

Вимикатимуть 1, 2 черги
За розпорядженням НЕК «Укренерго», 26 серпня з 18.58 в області застосовано графік аварійних відключень 1, 2 черги. Про це о 19.15 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».
Нагадаємо, що сьогодні Росія атакувала Україну дронами та ракетами. На Полтавщині поцілили у промисловий об'єкт — поранені п’ятеро, ще одна людина постраждала від уламків збитого дрона, який впав на будинок. Через це на Полтавщині застосували превентивні відключення електроенергії на всі 10 черг.
Міністр енергетики назвав ситуацію складною, а прем'єр-міністр повідомив, що голови облвійськадміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби Пункти незламності.
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