Успіхи Горішньоплавнівських веслувальників на Чемпіонаті України

Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2008-2009 та 2010-2011 років народження проводився в Умані з 21 по 26 липня. Участь у змаганнях взяли понад 700 спортсменів із різних областей України. ДЮСШ No 3 Горішніх Плавнів представляли 14 вихованців відділення веслування на байдарках і каное. Про це повідомили у спортивній школі. Тренери спортсменів — Олег Підклада та Максим Апшай.
За словами наставників, на змаганнях була велика конкуренція. На минулому чемпіонаті, який пройшов також в Умані наприкінці травня, взяли участь 300 спортсменів. Наші веслувальники здобули на ньому 19 нагород. Як розповів тренер ДЮСШ № 3 Олег Підклада, зараз в Умані були сприятливі погодні умови, тренери навіть жартували, що «погода була як на замовлення».
Срібну та бронзову медалі у байдарці-одиночці на дистанціях 200 і 500 м виборов вихованець Олега Підклади Богдан Рєзніков. Вихованець Максима Апшая Владислав Байдак завоював срібну медаль у каное-четвірці на дистанції 500 м. Вихованці Олега Підклади Роман Шустер і Максим Онищенко в каное-четвірці на дистанції 500 м вибороли бронзові медалі.
Максим Апшай відзначив високий рівень змагань у цьому році. За його словами, «були напружені баталії за медалі до останніх метрів дистанції, дуже запекла боротьба та маленькі за часом відставання».
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