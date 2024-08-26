Успіхи Горішньоплавнівських веслувальників на Чемпіонаті України

Сьогодні, 19:05 Переглядів: 82 Партнерський проєкт

Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2008-2009 та 2010-2011 років народження проводився в Умані з 21 по 26 липня. Участь у змаганнях взяли понад 700 спортсменів із різних областей України. ДЮСШ No 3 Горішніх Плавнів представляли 14 вихованців відділення веслування на байдарках і каное. Про це повідомили у спортивній школі. Тренери спортсменів — Олег Підклада та Максим Апшай.

За словами наставників, на змаганнях була велика конкуренція. На минулому чемпіонаті, який пройшов також в Умані наприкінці травня, взяли участь 300 спортсменів. Наші веслувальники здобули на ньому 19 нагород. Як розповів тренер ДЮСШ № 3 Олег Підклада, зараз в Умані були сприятливі погодні умови, тренери навіть жартували, що «погода була як на замовлення».

Срібну та бронзову медалі у байдарці-одиночці на дистанціях 200 і 500 м виборов вихованець Олега Підклади Богдан Рєзніков. Вихованець Максима Апшая Владислав Байдак завоював срібну медаль у каное-четвірці на дистанції 500 м. Вихованці Олега Підклади Роман Шустер і Максим Онищенко в каное-четвірці на дистанції 500 м вибороли бронзові медалі.

«У каное-четвірці трьом нашим хлопцям не пощастило, — зауважив Олег Підклада. — Роману Шустеру та Максиму Онищенку, які йшли у четвірці разом із полтавчанами, трохи не пощастило на дистанції 200 метрів, де прийшли четвертими, тобто зовсім трохи не вистачило до призового місця. На зональних змаганнях вони разом у каное-двійці посіли друге місце. Владиславу Байдаку, який виборов на цих змаганнях у четвірці разом із полтавчанами друге місце на дистанції 500 метрів, не пощастило в заїзді на 200 метрів. Вони не втримали човен і перейшли на сусідню доріжку, що є порушенням правил та привело до зняття з дистанції».

Максим Апшай відзначив високий рівень змагань у цьому році. За його словами, «були напружені баталії за медалі до останніх метрів дистанції, дуже запекла боротьба та маленькі за часом відставання».