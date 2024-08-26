У дитячій лікарні Кременчука перебувають двоє немовлят, від яких відмовились матері

У дитячій лікарні Кременчука нині перебувають двоє немовлят, від яких відмовились матері. Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, обидва хлопчики, їх мами — переселенки. Одного з них уже хочуть всиновити.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці немовля залишили у «Вікні життя», його згодом перевели у дитячу лікарню.
«Вікна життя» на Полтавщині почали створювати наприкінці минулого року після того, як у Глобиному жінка залишила свою новонароджену дитину на смітнику. У Кременчуці «вікно життя» запрацювало 2 січня.
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