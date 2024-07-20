У «Вікні життя» у Кременчуці залишили дитину

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 1 550

У «Вікні життя», що працює у Кременчуцькому перинатальному центрі, залишили хлопчика. Відомо, що мати дитини родом з Донецької області. Про це стало відомо з проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради про реєстрацію дитини за 18 липня.

Вже складено Акт органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку. За рішенням виконкому службу у справах дітей Автозаводської районної адміністрації зобов’язали зареєструвати хлопчика.

Нагадаємо, відкриття «Вікон життя» у Полтавській області ініціювали після того, як жінка у Глобиному залишила своє новонароджене немовля на смітнику. Перше «вікно життя» у регіоні з'явилося в листопаді минулого року, у Полтавському центрі спеціалізованої педіатричної допомоги обласної лікарні. У Кременчуці «вікно життя» запрацювало 2 січня 2024 року.