У Полтаві чоловік стріляв у громадському місці

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 120

19 липня у Київському районі Полтави місцевий житель вистрілив вгору під час конфлікту поблизу кафе. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.

Відомо, що конфлікт виник між відвідувачами кафе. Коли чоловіки вийшли на вулицю, один із них вистрілив з пістолета вгору, розповіли у поліції.

Слідчі вилучили пістолет та направили на судову експертизу. Чоловіку мають оголосити про підозру. Нині триває розслідування за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.