У Полтаві чоловік стріляв у громадському місці

19 липня у Київському районі Полтави місцевий житель вистрілив вгору під час конфлікту поблизу кафе. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.
Відомо, що конфлікт виник між відвідувачами кафе. Коли чоловіки вийшли на вулицю, один із них вистрілив з пістолета вгору, розповіли у поліції.
Слідчі вилучили пістолет та направили на судову експертизу. Чоловіку мають оголосити про підозру. Нині триває розслідування за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.
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