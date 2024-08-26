Через знеструмлення у Кременчуці можуть затримуватись тролейбуси — мерія

У звʼязку з перебоями електропостачання на мережі, під час відключень не курсуватиме тролейбус № 25, повідомили о 18.16 у пресслужбі мерії Кременчука.
Всі інші тролейбуси курсуватимуть на автономному ходу. У звʼязку з цим можуть бути затримки транспорту.
Нагадаємо, що О 17.17 на Полтавщині застосували превентивні відключення електроенергії, тому крім графіка погодинних відключень, вимикають і критичну інфраструктуру.
Раніше міністр енергетики назвав ситуацію складною, а прем'єр-міністр повідомив, що голови облвійськадміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби Пункти незламності.
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