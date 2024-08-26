Через знеструмлення у Кременчуці можуть затримуватись тролейбуси — мерія

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 200

У звʼязку з перебоями електропостачання на мережі, під час відключень не курсуватиме тролейбус № 25, повідомили о 18.16 у пресслужбі мерії Кременчука.

Всі інші тролейбуси курсуватимуть на автономному ходу. У звʼязку з цим можуть бути затримки транспорту.

Нагадаємо, що О 17.17 на Полтавщині застосували превентивні відключення електроенергії, тому крім графіка погодинних відключень, вимикають і критичну інфраструктуру.

Раніше міністр енергетики назвав ситуацію складною, а прем'єр-міністр повідомив, що голови облвійськадміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби Пункти незламності.