Кременчуцьке райуправління поліції розшукукало безвісти зниклого 13-річного Костянтина Федоренка (доповнено)

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 210

Був у шортах і без футболки

Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісти зниклого 13-річного Костянтина Федоренка, який 26 серпня зранку пішов з дому в селищі Пустовійтове й зник. Поліція встановлює місцезнаходження дитини.

Прикмети: зріст 160 см, худорлявий, темне коротке волосся, карі очі. Має шрам на правій щоці. Одягнений в шорти в пальмах, без футболки, взутий в капці.

Дитина зникає не вперше.

Тих, хто має інформацію, яка допоможе пришвидшити розшук дитини, поліція просить повідомити за телефонами:

+380 (98) 406 85 74

+3 8 0 (99) 623 39 36

102 або іншим зручним для вас способом.

Доповнено:

Хлопця знайшли — з ним все добре.

Нагадаємо, що у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.