Кременчуцьке райуправління поліції розшукує безвісти зниклого 13-річного Костянтина Федоренка, який 26 серпня зранку пішов з дому в селищі Пустовійтове й зник. Поліція встановлює місцезнаходження дитини.
Прикмети: зріст 160 см, худорлявий, темне коротке волосся, карі очі. Має шрам на правій щоці. Одягнений в шорти в пальмах, без футболки, взутий в капці.
Дитина зникає не вперше.
Тих, хто має інформацію, яка допоможе пришвидшити розшук дитини, поліція просить повідомити за телефонами:
Хлопця знайшли — з ним все добре.
Нагадаємо, що у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.
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