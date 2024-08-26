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Спорт, Кременчук

Бліцтурнір з шахів присвятили Дню Незалежності

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 128

У турнірі взяли участь 34 спортсмени різного віку

У суботу, 24 серпня, у Кременчуці відбувся бліцтурнір з шахів, присвячений Дню Незалежності України. В турнірі взяли участь 34 спортсмени різного віку. Як розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїса» Володимир Груздєв, за підсумками змагань переможцем став Тарас Дацюк, тренер клубу.

 

Він подав прекрасний приклад учням.
— З дев’яти партій лише дві закінчилися нічиєю, а сім — перемогою Тараса, — зазначив пан Володимир.

Також перемоги одержали вихованці Тараса Дацюка. В категорії до 14 років переможцем став Максим Поливко, а Максим Ємець став призером в загальному заліку.

Переможцем в категорії до 8 років став Роман Новосел, клуб «Каїсса», в категорії до 16 років — Федір Колупаєв, клуб «Каїсса».

Друге місце бліцтурніру зайняв кандидат в майстри спорту Денис Волков. 

Серед дівчат найкращу гру показала Марина Сьоміна, «Нафтохімік», яка стала переможницею бліцтурніру. На другому місці — Валерія Євдокимова, клуб «Каїсса». Третьою стала Тетяна Шевченко, представниця дорослих шахісток.

— В той же день прийшла приємна новина зі Львова. Там також проходив бліцтурнір з шахів, перемогу на якому одержав колишній вихованець нашого клубу Єгор Сербін. Серед 60 учасників він став найкращим. Ми вітаємо Єгора й дуже хочемо, щоб наші талановиті хлопці залишалися у Кременчуці й одержували перемоги в нашому місті, — сказав директор клубу «Каїсса».
 




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Автор: Мирослава Українська
Теги: Каїса Бліцтурнір шахи Каїсса
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