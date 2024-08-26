Бліцтурнір з шахів присвятили Дню Незалежності

У суботу, 24 серпня, у Кременчуці відбувся бліцтурнір з шахів, присвячений Дню Незалежності України. В турнірі взяли участь 34 спортсмени різного віку. Як розповів директор шахово-шашкового клубу «Каїса» Володимир Груздєв, за підсумками змагань переможцем став Тарас Дацюк, тренер клубу.
Також перемоги одержали вихованці Тараса Дацюка. В категорії до 14 років переможцем став Максим Поливко, а Максим Ємець став призером в загальному заліку.
Переможцем в категорії до 8 років став Роман Новосел, клуб «Каїсса», в категорії до 16 років — Федір Колупаєв, клуб «Каїсса».
Друге місце бліцтурніру зайняв кандидат в майстри спорту Денис Волков.
Серед дівчат найкращу гру показала Марина Сьоміна, «Нафтохімік», яка стала переможницею бліцтурніру. На другому місці — Валерія Євдокимова, клуб «Каїсса». Третьою стала Тетяна Шевченко, представниця дорослих шахісток.
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