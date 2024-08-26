Сьогодні протиповітряна оборона збила над Україною 102 ракети та 99 ударних БпЛА

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 5

26 серпня росіяни завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, повідомили Повітряні сили України.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника — 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей;

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей та з Криму;

77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;

28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;

3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл.;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;

109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» — райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ, Чауда — Крим.

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби. Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль — 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;



1 балістичну ракету «Іскандер-М"/KN-23;



1 крилату ракету Х-22;



99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;



99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два — перетнули державний кордон з Республікою Білорусь.

Нагадаємо, що сьогодні Росія атакувала Україну дронами та ракетами. На Полтавщині поцілили у промисловий об'єкт — поранені п’ятеро, ще одна людина постраждала від уламків збитого дрона, який впав на будинок. Через це на Полтавщині застосували превентивні відключення електроенергії на всі 10 черг.

Міністр енергетики назвав ситуацію складною, а прем'єр-міністр повідомив, що голови облвійськадміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби Пункти незламності.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішню атаку однією із наймасштабніших.