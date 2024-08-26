У Кременчуці в одній із багатоповерхівок пролунав вибух — поліція встановлює обставини

Вчора, 20:59 Переглядів: 772

Наразі мешканці квартири не пускають правоохоронців до помешкання, аби ті з’ясували деталі

Сьогодні, 26 серпня, у квартирі однієї із багатоповерхівок на вулиці Чумацький шлях у Кременчуці стався вибух. Інформація про це почала ширитися у соцмережах, а згодом подію підтвердила і пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, наразі на місці події перебуває слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин події. Але поки що мешканці квартири правоохоронців до помешкання не пустили.

— ДСНС провели усі можливі заходи — наразі загрози життю мешканців немає. На місці немає ні прямого вогню, ні диму, що могло б налякати мешканців, — додає пресофіцерка.

У поліції пообіцяли повідомити усі деталі події, як тільки матимуть інформацію.

Нагадаємо, нещодавно в одній із квартир у Полтаві стався вибух: один чоловік загинув, ще двоє — госпіталізовані.