Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 21:01 Переглядів: 395

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 27 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Новогеоргіївський, 10А;

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;

пров. Ударний, 2Б-16;

пров. Фізкультурний, 1А-22;

вул. Щаслива, 2-40;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівний, 2/34-16;

пр. Житлобудівний, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

вул. Республіканська, 98-138;

вул. Вітчизняна, 5, 6, 7, 8;

вул. Гійома Боплана, 77-92;

вул. Кооперативна, 1-28/75;

пров. Луговий, 17-19;

пр-д Луговий, 10-15;

вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87;

вул. Гайдамацька, 46-72, 83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

пр-д Польський, 5-14/1;

вул. Катерини Білокур, 2-31;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Велика набережна, 1-9;

пров. Веселий, 16;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Зинаїди Тулуб, 24А;

вул. Миколи Кучми, 1/4-54;

вул. Редутна, 27-48А;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Олексія Древаля, 96/2-115;

вул. Мечнікова, 3-10. З 8.00 до 19.00 пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29, 33;

вул. Перекопська, 40;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки. З 6.00 до 18.00 пров. 1-й Деповський;

туп. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Малокохнівський;

вул. Богуна;

пров. Вагонний;

вул. Господарська;

пров. Господарський;

пров. Динамівський;

вул. Дружинницька;

вул. І. Багряного;

вул. І. Дзюби;

вул. Льва Орнштейна;

вул. М. Кривоноса;

пров. Малокохнівський;

пров. М. Примаченко;

пров. М. Сціборського;

вул.Панаса Мирного;

пров. Панаса Мирного;

вул. Паризька;

пров. Парковий;

пров. Південний;

вул. Рєпіна;

пров. Спартаківський;

пров. Ударний;

пров. Фізкультурний;

пров.Фруктовий;

вул. Капітана Мовчана;

пров. Шосейний;

вул. Щаслива;

вул. М. Кривоноса;

вул. Івана Приходька, 1А-14;

пров. Літературний, 3.

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