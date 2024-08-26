Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Вчора, 21:01
Переглядів: 395
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 27 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Новогеоргіївський, 10А;
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2;
- пров. Ударний, 2Б-16;
- пров. Фізкультурний, 1А-22;
- вул. Щаслива, 2-40;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
- вул. Республіканська, 65А, 67, 69, 71;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівний, 2/34-16;
- пр. Житлобудівний, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Вітчизняна, 5, 6, 7, 8;
- вул. Гійома Боплана, 77-92;
- вул. Кооперативна, 1-28/75;
- пров. Луговий, 17-19;
- пр-д Луговий, 10-15;
- вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87;
- вул. Гайдамацька, 46-72, 83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- пр-д Польський, 5-14/1;
- вул. Катерини Білокур, 2-31;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Велика набережна, 1-9;
- пров. Веселий, 16;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Зинаїди Тулуб, 24А;
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
- вул. Редутна, 27-48А;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Олексія Древаля, 96/2-115;
- вул. Мечнікова, 3-10.
З 8.00 до 19.00
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29, 33;
- вул. Перекопська, 40;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
З 6.00 до 18.00
- пров. 1-й Деповський;
- туп. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Малокохнівський;
- вул. Богуна;
- пров. Вагонний;
- вул. Господарська;
- пров. Господарський;
- пров. Динамівський;
- вул. Дружинницька;
- вул. І. Багряного;
- вул. І. Дзюби;
- вул. Льва Орнштейна;
- вул. М. Кривоноса;
- пров. Малокохнівський;
- пров. М. Примаченко;
- пров. М. Сціборського;
- вул.Панаса Мирного;
- пров. Панаса Мирного;
- вул. Паризька;
- пров. Парковий;
- пров. Південний;
- вул. Рєпіна;
- пров. Спартаківський;
- пров. Ударний;
- пров. Фізкультурний;
- пров.Фруктовий;
- вул. Капітана Мовчана;
- пров. Шосейний;
- вул. Щаслива;
- вул. М. Кривоноса;
- вул. Івана Приходька, 1А-14;
- пров. Літературний, 3.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.