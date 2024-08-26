Мінветеранів оголосило відбір на посади фахівців із супроводу ветеранів війни — вакантні 3000 посад

Вчора, 22:00 Переглядів: 206

Міністерство у справах ветеранів України відкрило прийом заяв на участь у відборі на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Про це повідомив в. о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун під час VII Міжнародного ветеранського форуму «Україна. Ветерани. Єдність», що проходив у Києві минулого тижня.

Кандидати на посади можуть подати заяву винятково в електронній формі через вебплатформу е-Ветеран. На ній Мінветеранів створило спеціальний електронний сервіс для зручної подачі необхідних документів на участь у відборі. Після заповнення форми потрібно підтвердити достовірність поданих даних за допомогою електронного цифрового підпису.

Далі заяву буде спрямовано до місцевих органів влади, де відкрито вакансію «Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб», для подальшого розгляду комісією. А заявник отримає на вказану ним електронну пошту листа з інформуванням про подальші кроки.

Прийом заяв триватиме до 5 вересня включно.

Як подати заяву на відбір на посаду — покрокову інструкцію дивіться тут.

Зазначимо, що фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб виконуватиме важливу роль, яка виходить за межі звичайної діяльності соціальних працівників.

— Прямо зараз на сайті Мінветеранів стартує прийом заявок від кандидатів на посади Фахівця із супроводу ветеранів війни. Простими словами, після родини — він перший, хто почне послідовну взаємодію з ветеранами, демобілізованими Захисниками/Захисницями після їхнього повернення з фронту. Фахівець забезпечуватиме їм індивідуальний супровід, первинне консультування та всебічну підтримку на шляху інтеграції у цивільне життя, — сказав в. о. Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.

Стати фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можуть громадянин/громадянка України, які мають рівень освіти не нижче бакалавра за галузями знань: «Освіта/Педагогіка», «Соціальні та поведінкові науки», «Право», «Охорона здоров’я», «Соціальна робота», «Публічне управління та адміністрування».

При рівній кількості балів перевага надаватиметься кандидатам, які мають статус ветерана війни, особи з особливими заслугами перед Батьківщиною, постраждалого учасника Революції Гідності, члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, Захисника/Захисниці України та перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Проте, пріоритетом під час відбору є професійні якості кандидатів та їхня здатність надавати ефективні послуги.

Важливо! Процес відбору на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб розпочнеться через 14 днів після завершення терміну подання заяв на участь у відборі. Тобто, з 6 до 14 вересня 2024 року.

Загалом передбачається підготувати та працевлаштувати до 11 300 фахівців із супроводу, на першому етапі — до 3000 осіб.

Ким опікуватиметься фахівець із супроводу?

ветерани війни

демобілізовані особи

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України

постраждалі учасники Революції Гідності, члени їхньої сім’ї

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Які посадові обов’язки фахівця із супроводу?

надання супроводу за напрямами можливої допомоги та послуг, які належать ветеранам відповідно до чинного законодавства

інформуватиме ветеранів війни, демобілізованих осіб, членам їхніх сімей щодо отримання статусів, послуг та соціальних гарантій, отримання житла, реабілітації, працевлаштування, юридичної підтримки тощо

контролюватиме потреби ветеранів та збиратиме аналітику

звітуватиме про результати наданих послуг

надаватиме кризову психологічну допомогу

буде поряд, коли це потрібно

По суті, фахівець є інформаційним радником для ветеранів, членів їхніх родин та сімей загиблих Захисників і Захисниць. Він допомагає, заповнює документи, координує ветерана, спрямовує, представляє інтереси, роз’яснює права.

Де буде працевлаштований фахівець із супроводу?

Фахівець із супроводу буде штатним працівником комунальної установи або закладу, що належить до сфери управління сільських, селищних, міських рад. Він підпорядковуватиметься керівнику такої установи або закладу, де він працевлаштований.

Яка буде заробітна плата у фахівців із супроводу?

Заробітна плата нараховується відповідно до єдиної тарифної сітки посадових окладів. Фахівець із супроводу ветеранів може мати 11-14 розряди (фахівець із супроводу — 11 розряд, фахівець із супроводу II категорії — 12 розряд, фахівець із супроводу І категорії — 13 розряд, провідний фахівець — 14 розряд).

Крім основної зарплати, фахівці отримуватимуть надбавки за особливий характер роботи у розмірі 50% посадового окладу. Розмір надбавки залежатиме від навантаження, якості наданих послуг та відсутності скарг і встановлюватиметься керівником установи.

Середня заробітна плата становитиме 17 860 грн.

З якою кількістю ветеранів буде працювати фахівець із супроводу?

Фахівець буде опрацьовувати 35 кейсів (випадків). До одного кейсу входить ветеран/ ветеранка та члени їхніх сімей (дружина/чоловік, діти, батьки). Орієнтовно це до 100 осіб.

Детальніше з відповідями на ключові питання щодо важливості впровадження у громадах посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, Мінветеранів ще минулого року розпочало пілотний проєкт із запровадження нового сервісу для ветеранів війни та членів їхніх сімей. У складі територіальних громад запровадили інститут помічника ветерана. Влітку минулого року цей пілотний проєкт стартував у 4-х регіонах, а восени до них доєдналася Полтавська область. У 2024 році проєкт мав охопити всю Україну і, за планами Мінветеранів, комфортні умови для переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам мають забезпечувати близько 15 тисяч помічників ветеранів.

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