Календар городника. Що і коли садити у вересні

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 95

Які роботи в саду ідеально підходять для кожного дня місяця, розповість посівний календар на вересень

У вересні, коли осінь поступово вступає у свої права, садівники та городники мають готуватися до сезону холодів. Правильна організація робіт у цей період допоможе зберегти здоров’я рослин, забезпечити хороший врожай наступного року та зменшити клопоти навесні. Які роботи в саду ідеально підходять для кожного дня місяця, розповість посівний календар на вересень.

Цей період важливий для посіву деяких культур, які забезпечать ранній врожай навесні або ще встигнуть дати плоди до зими.

Гарних днів для цього на початку осені буде вдосталь — це 5-13, 16, 17, 20-22, 25, 26 вересня. Ви зможете висадити коренеплоди, зелень та навіть квіти.

Вересень забезпечує оптимальні умови для посадки коренеплодів, овочів та зелені, оскільки температура ґрунту ідеально підходить для укорінення.

Картопля, морква, буряк — 1, 20-27 вересня;

Цибуля, часник — 1, 20-27 вересня;

Томати, перець, баклажани — 5-12 вересня;

Огірки, кабачки, патисони, гарбуз — 5-12 вересня;

Капуста — 5-14, 17, 18, 21, 25, 26 вересня;

Салати, шпинат, кріп, петрушка — 1, 17-19, 20-27 вересня.

У посівному календарі на вересень є цілий тиждень для того, аби наступного року забезпечити себе ягодами та фруктами.

Ягідні кущі та плодові дерева — 5-12 вересня.

Також можна зайнятися посівом декоративних рослин.

Однорічники, багаторічні та кімнатні квіти — 5-14, 17 вересня;

Цибулинні та бульбові — 19-24 вересня.

Невдалих днів для висадки у перший місяць осені не так багато, це 2-4, 14-15, 18 вересня. Тим часом можна зайнятися іншими справами у саду та на городі, яких завжди вистачає.

Зокрема можна взятися за:

санітарну обрізку дерев та кущів,

провести обробку рослин від шкідників,

підготувати грядки до наступного сезону, додаючи органічні добрива та перекопуючи землю.

Важливо також не забути про покривання ґрунту мульчею, щоб захистити рослини від перших заморозків.