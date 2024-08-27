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Вночі над Полтавщиною ППО працювала по повітряних цілях

Сьогодні, 10:23 Переглядів: 374

Росіяни здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи різні типи ракет та ударні БпЛА

У ніч на 27 серпня над Полтавщиною протиповітряна оборона працювала по повітряних цілях. Як повідомив командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, радіотехнічні війська Повітряних Сил України виявили та супроводили 91 засіб повітряного нападу противника.

Деталі атаки:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» випущені з літаків МіГ-31К з повітряного простору Липецької області РФ.
  • Балістична ракета «Іскандер-М» запущена з Криму.
  • Крилата ракета «Іскандер-К» випущена з Воронезької області РФ.
  • 5 крилатих ракет Х-101 запущені з бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області РФ.
  • 81 ударний БпЛА типу «Shahed» випущений з Єйська та Курської області РФ.

Результати роботи протиповітряної оборони станом на 9.00:

  • Збили 5 крилатих ракет Х-101.
  • Знищили 60 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Десять російських безпілотників локаційно втрачені (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон з Білоруссю, ще близько десяти знаходяться в повітряному просторі України.

Де збивали

До відбиття повітряного нападу противника залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Бойова робота велась у більшості регіонів країни, зокрема у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, учора Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Президент України Володимир Зеленський назвав ту атаку однією із наймасштабніших. На Полтавщині поцілили у промисловий об'єкт — поранені п’ятеро, ще одна людина постраждала від уламків збитого дрона, який впав на будинок. Через це на Полтавщині застосували аварійні, превентивні та погодинні відключення електроенергії.

Міністр енергетики назвав ситуацію складною, а прем'єр-міністр повідомив, що голови облвійськадміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби Пункти незламності.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО дрони ракети БПЛА
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