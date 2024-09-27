Голову МСЕК у Полтаві, якого підозрюють у видачі фейкових довідок про інвалідність, відсторонили від посади

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 46

Лікар та його спільниця видавали жінкам фейкові довідки про інвалідність, аби їхні чоловіки могли уникнути мобілізації

Голову медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), якого підозрюють у видачі фейкових довідок про інвалідність, відсторонили від посади. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду у Полтаві від 20 вересня.

У матеріалах справи зазначено, що підозрюваний разом зі своєю спільницею налагодили схему оформлення безпідставної інвалідності військовозобов’язаним чоловікам або їхнім родичам, аби ті мали змогу уникнути мобілізації. Натомість лікарі отримували фінансову винагороду.

Спільниця голови комісії знаходила «клієнтів» та разом з лікарями готувала документи з фальшивими даними про їхній стан здоров’я без проведення обстеження. Потім голова комісії отримував усю документацію та гроші й готував акти огляду МСЕК для встановлення інвалідності.

Суд встановив, що на початку червня спільниця голови комісії отримала від однієї із «пацієнток» 7500 доларів за фальшиву інвалідність. Проте вже на початку вересня дінка почала вимагати зі своєї «клієнтки» ще 1500 доларів. Остання гроші передала і того ж дня отримала фіктивну довідку.

Проте, за даними Служби безпеки України, цією схемою медиків встигли скористатися близько 50 осіб. Під час обшуків у підозрюваних вилучили:

документацію, що підтверджує протиправні дії фігурантів;

копії документів осіб, які звертались до організаторів незаконної схеми;

банківські картки, понад 1 мільйон гривень, понад 115 тисяч доларів США та 5 тисяч євро готівкою, отримані незаконним шляхом;

мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

На засіданні суд ухвалив відсторонити від посади голову травматологічної спеціалізованої МСЕК КП «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» Полтавської обласної ради» на час досудового розслідування — до 8 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що нещодавно «евакуйовану» з Донецької області голову МСЕК Служба безпеки України викрила на хабарях за встановлення інвалідності на Полтавщині. На Полтавщині також судитимуть лікарку приватної клініки та працівника однієї з медико-соціальних експертиз за безпідставне встановлення групи інвалідності. Також у Харкові судять полтавську медсестру, яка робила фейкові документи про інвалідність за 200 тисяч гривень.