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«Евакуйовану» з Донецької області голову МСЕК викрили на хабарях за встановлення інвалідності на Полтавщині — СБУ (доповнено)

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 217

Вартість «послуги» становила до 200 тис. грн для однієї особи

Правоохоронці Полтавщини викрили голову Міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Донецької області в отриманні хабарів за встановлення та продовження інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків. Невропатологиню підозрюють в отриманні понад 50 тисяч гривень за надання таких послуг. Про це повідомили пресслужби поліції та прокуратури Полтавщини.

Під час обшуків у фігурантки та її спільників правоохоронці вилучили медичну документацію, телефони та значну суму готівки. Жінці вручили повідомлення про підозру та обрали запобіжний захід.

 

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Як повідомили у пресслужбі Служби безпеки України, схему організувала голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії м. Бахмут. Посадовиця діяла у змові зі спільниками — лікарями медичних закладів декількох областей. Після початку повномасштабного вторгнення лікарська комісія була «евакуйована» у повному складі до Полтави.

За даними слідства, фігурантка налагодила масовий продаж фіктивних медичних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я. Такий «документ» давав підстави для відстрочки від призову.

Зокрема, «клієнтам» видавали висновки про фіктивну наявність інвалідності за підписом голови МСЕК без фактичної присутності військовозобов’язаних та проходження ними медичної комісії.

Серед їх клієнтів були мешканці Полтавщини, Вінниччини, Дніпропетровщини, Одещини та ті, хто виїхав з тимчасово окупованих територій.
Вартість «послуги» становила до 200 тис. грн для однієї особи.

Правоохоронці задокументували видачу фіктивних висновків понад 40 особам. СБУ ініційована перевірка усіх вказаних випадків для подальшого анулювання фіктивних документів.

Досудове розслідування здійснюється за ч.1 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання службовою особою неправомірної вигоди). За це кримінальне правопорушення передбачено штраф, пробаційний нагляд або до 4 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати певні посади.

Наразі тривають слідчі дії та встановлення інших осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: МСЕК довідка про інвалідність
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