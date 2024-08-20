За перше дезертирство не каратимуть, якщо військовий повернувся добровільно: Рада ухвалила законопроєкт

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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про звільнення від відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство у разі добровільного повернення військового на службу

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину чи місце служби (СЗЧ), або вчинили дезертирство матимуть можливість не сісти до вʼязниці у разі добровільного повернення на службу. Сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11322 про внесення змін до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану.

Загалом за нього проголосували 270 народних депутатів.

У законопроєкті передбачається звільнення від відповідальності тих військових, які вперше дезертували або здійснили самовільне залишення частини, однак згодом виявили бажання повернутися на службу.

Статтю 401 Кримінального кодексу доповнили частиною 5, за якою особа, яка під час дії воєнного стану вперше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтями 407, 408 КК, може бути звільнена від кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України.

Утім, самого бажання військового для звільнення від відповідальності буде недостатньо — погодитися на його повернення також має і командир військової частини. Така згода має бути письмовою, її надають прокурору, і той на основі неї вже може клопотати перед судом про звільнення такого військового від кримінальної відповідальності.

Якщо суд ухвалить таке рішення, то з дня повернення на службу військовому поновлять грошові виплати та забезпечення, які були призупинені після того, як командир подав заяву про його СЗЧ. Водночас за час відсутності на службі грошей військовому не виплачуватимуть.

У разі закриття судом кримінального провадження та звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у порядку, передбаченому ч. 5 статті 401 ККУ, суд своєю ухвалою зобов’язує звільнену особу протягом 72 годин прибути до своєї військової частини або місця служби.

Як вказано у пояснювальній записці до законопроєкту, лише упродовж січня-квітня 2024 року органами досудового розслідування та прокурорами вже зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею 407 КК України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) та 7 306 кримінальних проваджень за статтею 408 КК України (Дезертирство).

Загалом на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень.

Проте у чинному законодавстві наразі відсутні правові підстави для звільнення під час дії воєнного стану військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вперше вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 407, 408 КК та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби. Це не дозволяє таким військовослужбовцям продовжити захист України від збройної агресії РФ.