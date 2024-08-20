Поліція Полтавщини виявила 38 порушень навігації за тиждень

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А з початку дії воєнного стану працівники водної поліції склали 534 адмінматеріали за порушення правил користування маломірними суднами

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини під час патрулювання акваторією річок та на водосховищах області виявили та задокументували 38 фактів порушень навігації на воді. На порушників складені відповідні адміністративні матеріали. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на сектор поліцейської діяльності на воді ГУНП Полтавщини.

За словами заступника начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Вадима Масляного, з початку дії воєнного стану працівники водної поліції склали 534 адміністративних матеріали за ст.117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Превентивні рейди поліції на водоймах області тривають.

У Головному управлінні Національної поліції України в Полтавській області нагадують, що в період дії воєнного стану забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім суден підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, а також спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, працівникам Нацполіції, ЗСУ та інших органів державної влади.

— Заборона поширюється на малі судна, моторні судна, прогулянкові вітрильні судна, прогулянкові судна, спортивні судна, швидкісні судна та спортивні судна, а також водні мотоцикли й засоби для розваг на воді, — йдеться у повідомленні.

У поліції закликають повідомляти про порушення правил навігації на воді на спецлінію 102.

Нагадаємо, на Полтавщині продовжує діяти заборона на рух акваторією Дніпра та його притоками.