Серпнева спека повертає графіки знеструмлень: що відбувається з Пунктами незламності у Кременчуці

Добігає кінця літо, однак спека стрімко повертається у Кременчук, а разом із нею повертаються графіки погодинних відключень електроенергії. Попри те, що їх прогнозували лише з жовтня, одну-дві черги відключень застосують вже сьогодні — з 16.00 до 24.00
Під час липневих знеструмлень, кременчуківці, у яких виникала потреба користування Пунктами незламності як місцями з електрикою та інтернетом, не завжди мали змогу попрацювати чи зарядити телефони.
Так, близько опівночі з 16 на 17 липня під час довготривалого денного відключення світла меншому синові однієї родини кременчуківців стало зле через уроджений астматичний синдром, що має вираження у задусі та ускладненому диханні. Батьки дитини завжди розв’язували цю проблему завдяки небулайзеру та відповідним лікам для інгаляції, бо живуть із цією хворобою вже 10 років.
Тієї ночі не мали змоги зробити це вдома, тому вирішили звернутися до Пункту незламності, що знаходиться поруч, у гімназії № 27 на просп. Свободи, 104. Хотіли заживити небулайзер там, і допомогти дитині.
Однак сторож повідомив, що електроенергії у школі немає, тож Пункт незламності без світла. І порадив звернутися у гуртожиток на вул. Єднання України.
Проте і там у кременчуцької родини нічого не вийшло, бо у соцмережах вони написали наступне:
В іншому ж Пункті незламності, у закладі дитячої освіти комбінованого типу № 80 на вул. Мрії, 9, не було змоги під'єднатися до інтернету, хоча й зарядити телефон чи увімкнути ноутбук можна було. Однак колектив садка швидко знайшов можливість надати доступ до інтернету, а чергові у цьому Пункті незламності завжди йдуть на зустріч відвідувачам.
Уже 18 липня начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що з огляду на тривалі відключення електроенергії Рада оборони області ухвалила рішення про активізацію роботи Пунктів незламності.
За його словами, на той момент у Полтавському, Лубенському, Миргородському та Кременчуцькому районах налічувалося 436 Пунктів незламності, 400 з яких облаштовані органами місцевого самоврядування, а ще 36 — розгорнуті підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій.
У той же день на сайти Полтавської ОВА вийшла новина з адресами Пунктів незламності на Полтавщині.
Протягом тих 20 днів, коли електрика не зникала з наших домівок і робочих місць, хто тільки не писав про те, що вимкнення світла повернуться восени та будуть з українцями й взимку.
Тож «Кременчуцький Телеграф» звернувся до місцевої влади за роз’ясненнями щодо роботи Пунктів незламності у Кременчуцькій громаді. Зокрема, щодо того, чому не в усіх Пунктах є доступ до інтернету та можливість заживитися від розетки.
Так, на території Кременчуцької громади Пункти незламності створені на підставі рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 18 листопада 2022 року № 1722 «Про створення стаціонарних пунктів обігріву Кременчуцької міської територіальної громади». Так, все вірно, Пункти незламності — це пункти обігріву.
А відповідно до рішення від 22 грудня 2022 року № 1965 «Про організацію роботи стаціонарних пунктів обігріву — пунктів незламності Кременчуцької міської територіальної громади» (зі змінами), визначено перелік чинних Пунктів незламності у місті Кременчук і селах Потоки й Придніпрянське.
До речі, у пункті 3 Положення про стаціонарні пункти обігріву вказано, що Пункти незламності у Кременчуцькій громаді мусять бути забезпечені засобами автономного електропостачання, а також передбачено, що вони мають бути обладнані зонами вільного Wi-Fi з можливістю виходу у мережу Інтернет під час відсутності централізованого електропостачання.
Задля забезпечення автономного функціонування, Пункти мають бути обладнані генераторами електричного струму з рекомендованою потужністю 5-7 кВт, передбачено також відповідний запас пального для роботи генераторів.
Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфові» у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи міської ради, у громаді функціонують 68 Пунктів незламності. Всі вони стаціонарні, а нестаціонарні розгортають підрозділи ДСНС.
У відповіді на запит за підписом директора департаменту Ігоря Чудакова вказано, що: «всі Пункти незламності, які розгорнуті до роботи (один пункт незламності знаходиться в резерві), обладнані безперебійним Інтернетом за технологією PON, який працює в умовах блек-аутів».
Зазначається також, що у 2024 році на функціонування Пунктів незламності у «Програмі розвитку та удосконалення цивільного захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади на 2024-2026 роки» передбачені 150 тис. грн.
У департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи міської ради також повідомили, що генератори на Пунктах незламності забезпечуються бензином за потреби з місцевого матеріального резерву. При цьому запас пального для забезпечення Пунктів незламності на сьогодні складає близько 7 тонн бензину.
Водночас у додатку 3 до рішення №1965, зазначено, що Пункти незламності у громаді працюють у 3 режимах:
Виходить, для того, щоб запускалися генератори та витрачалося пальне (особливо влітку), потрібне протокольне рішення відповідної комісії виконкому міської ради.
Нагадаємо, що взимку «Кременчуцький Телеграф» відвідав кілька Пунктів незламності у центральній частині міста, аби перевірити, чи дійсно вони усім забезпечені та готові приймати людей у разі потреби:
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