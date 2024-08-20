Серпнева спека повертає графіки знеструмлень: що відбувається з Пунктами незламності у Кременчуці

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 399

Добігає кінця літо, однак спека стрімко повертається у Кременчук, а разом із нею повертаються графіки погодинних відключень електроенергії. Попри те, що їх прогнозували лише з жовтня, одну-дві черги відключень застосують вже сьогодні — з 16.00 до 24.00

Під час липневих знеструмлень, кременчуківці, у яких виникала потреба користування Пунктами незламності як місцями з електрикою та інтернетом, не завжди мали змогу попрацювати чи зарядити телефони.

Так, близько опівночі з 16 на 17 липня під час довготривалого денного відключення світла меншому синові однієї родини кременчуківців стало зле через уроджений астматичний синдром, що має вираження у задусі та ускладненому диханні. Батьки дитини завжди розв’язували цю проблему завдяки небулайзеру та відповідним лікам для інгаляції, бо живуть із цією хворобою вже 10 років.

Тієї ночі не мали змоги зробити це вдома, тому вирішили звернутися до Пункту незламності, що знаходиться поруч, у гімназії № 27 на просп. Свободи, 104. Хотіли заживити небулайзер там, і допомогти дитині.

Однак сторож повідомив, що електроенергії у школі немає, тож Пункт незламності без світла. І порадив звернутися у гуртожиток на вул. Єднання України.

Проте і там у кременчуцької родини нічого не вийшло, бо у соцмережах вони написали наступне:

«Останнім шансом на порятунок для нас стала дитяча лікарня у якій нам надали доступ до електромережі та створили комфортні умови для розв’язання проблеми. Зокрема, черговий лікар обстежив дитину, провів зовнішній огляд і вислухав дихання. Дуже вдячні за людяність лікарям закладу».