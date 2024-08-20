«Це була людина якоїсь такої чистої душі». У Кременчуці попрощались з військовим Тарасом Роговим

20 серпня у Кременчуці провели в останню путь 42-річного захисника України Тараса Рогового. Воїн був стрільцем-помічником гранатометника 2-го десантно-штурмового відділення, розповідає військовий з позивним «Лиман».
Тараса Рогового призвали на службу 16 травня 2024 року. Військовий загинув 7 серпня біля села Свердликове Суджанського району Курської області РФ під час виконання бойового завдання, говорить «Лиман».
Керівниця колективу з благоустрою територій, з яким співпрацював Тарас, Юлія Третяк розповідає, що чоловік самостійно вирішив вступати у лави Збройних сил.
— Ми займалися прикрашанням нашої землі, сажали дерева, квіти. Він дуже любив цю справу. Це було його, він це робив з великою любов’ю до цього. У нього дуже гарно виходило. І я вам хочу сказати, що це була людина якоїсь такої чистої душі. Йому не були відомі такі людські вади, як там заздрість, брехливість. Він був абсолютно чистою людиною, душею, мов дитя, — говорить Юлія.
Жінка додає, що вона спілкувалась з військовим під час його служби.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з мамою загиблого військового Іллі Третяка Юлією Третяк. Про разючі факти біографії воїна, та як нині люди самостійно трансформують вулицю його імені у Соснівці — читайте у матеріалі.
Побратим Тараса Олег з позивним «Стратег» розповідає, що їх знайомство відбулось у навчальному центрі ЗСУ.
У Тараса залишилась мати і сестра. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поряд з іншими українськими військовими.
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