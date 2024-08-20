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«Це була людина якоїсь такої чистої душі». У Кременчуці попрощались з військовим Тарасом Роговим

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 524

У Тараса залишилась мати та сестра

20 серпня у Кременчуці провели в останню путь 42-річного захисника України Тараса Рогового. Воїн був стрільцем-помічником гранатометника 2-го десантно-штурмового відділення, розповідає військовий з позивним «Лиман». 

Тараса Рогового призвали на службу 16 травня 2024 року. Військовий загинув 7 серпня біля села Свердликове Суджанського району Курської області РФ під час виконання бойового завдання, говорить «Лиман».

Керівниця колективу з благоустрою територій, з яким співпрацював Тарас, Юлія Третяк розповідає, що чоловік самостійно вирішив вступати у лави Збройних сил. 

— Ми займалися прикрашанням нашої землі, сажали дерева, квіти. Він дуже любив цю справу. Це було його, він це робив з великою любов’ю до цього. У нього дуже гарно виходило. І я вам хочу сказати, що це була людина якоїсь такої чистої душі. Йому не були відомі такі людські вади, як там заздрість, брехливість. Він був абсолютно чистою людиною, душею, мов дитя, — говорить Юлія. 

 

Жінка додає, що вона спілкувалась з військовим під час його служби. 

— І так, він боявся. Але цей страх не зміг його зупинити. І він все одно робив те, що мав робити. І в дуже складних умовах він не зрадив себе і Україні. І ми його будемо пам’ятати, — каже Юлія Третяк. 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з мамою загиблого військового Іллі Третяка Юлією Третяк. Про разючі факти біографії воїна, та як нині люди самостійно трансформують вулицю його імені у Соснівці — читайте у матеріалі.

Побратим Тараса Олег з позивним «Стратег» розповідає, що їх знайомство відбулось у навчальному центрі ЗСУ.

— Хороша, спокійна людина. Хороший товариш. Завжди чуйний. Деякі люди не могли до нього підхід знайти. Я зміг. Він не сильно такий говіркий був, але принаймні ми спілкувалися стабільно, все як положено, — розповідає Стратег. 

У Тараса залишилась мати і сестра. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали воїна на Свіштовському кладовищі поряд з іншими українськими військовими.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: військовий поховання
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