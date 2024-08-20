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Надзвичайні новини

У Полтаві зіткнулись автівка та мотоцикл: постраждали обидва водія

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 212

 Поліція встановлює обставини події

20 серпня близько 8.30 на вулиці Геннадія Біліченка у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, автомобіль BMW X5, під керуванням 32-річної місцевої мешканки, зіткнувся із мотоциклом LIFAN, яким керував 49-річний полтавець.

Унаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав травми та був госпіталізований. Також постраждала водійка автомобіля, ступінь тяжкості її ушкоджень наразі встановлюється лікарями.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: мотоцикл ДТП Полтава
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