«Полтаваобленерго» змінила графік погодинних знеструмлень

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Змінився графік погодинних знеструмлень. Про це о 16.47 повідомила пресслужба «Полтаваобленерго».

З 17.00 до 18.00 буде застосовуватися 1 черга, а з 18.00 до 22.00 — дві.

Раніше планувалось, що дві черги знеструмлень застосовуватимуть з 17.00.

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук попереджала про те, що з в Україні можуть повернутися до застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Це пов’язано зі спекотною погодою, внаслідок чого зростає споживання електроенергії.