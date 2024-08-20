Вища рада правосуддя відклала розгляд питання про звільнення Сергія Гальонкіна з Полтавського апеляційного суду

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20 серпня відбулось чергове засідання Вищої ради правосуддя, інформує «Закон і Бізнес». На ньому мали розглянути питання щодо звільнення Сергія Гальонкіна з Полтавського апеляційного суду, однак воно було відкладене через хворобу судді.

Нагадаємо, його звинуватили у позапроцесуальному спілкуванні з адвокатом, тиску на суддю районного суду та в порушенні норм суддівської етики. Тож 27 червня Вища рада правосуддя переглянула рішення Третьої дисциплінарної палати ВРП та застосувала до голови Полтавського апеляційного суду Сергія Гальонкіна максимально суворе дисциплінарне стягнення — подання про звільнення з посади судді.