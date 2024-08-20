Завтра графік погодинних знеструмлень знову застосовуватимуть з 16.00 — Укренерго

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 0

Знеструмлюватимуть по одній і по дві черги

Завтра, 21 серпня, знову застосовуватимуть графіки погодинних знеструмлень.

Як повідомила пресслужба Укренерго, з 16.00 до 18.00 і з 22.00 до 24.00 знеструмлюватимуть одну чергу, а з 18.00 до 22.00 — дві.

Ознайомитися з графіком для Полтавщини можна буде ТУТ.

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук попереджала про те, що з в Україні можуть повернутися до застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Це пов’язано зі спекотною погодою, внаслідок чого зростає споживання електроенергії.