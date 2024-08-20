Завтра графік погодинних знеструмлень знову застосовуватимуть з 16.00 — Укренерго

Завтра, 21 серпня, знову застосовуватимуть графіки погодинних знеструмлень.
Як повідомила пресслужба Укренерго, з 16.00 до 18.00 і з 22.00 до 24.00 знеструмлюватимуть одну чергу, а з 18.00 до 22.00 — дві.
Ознайомитися з графіком для Полтавщини можна буде ТУТ.
Нагадаємо, заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук попереджала про те, що з в Україні можуть повернутися до застосування графіків погодинного відключення електроенергії. Це пов’язано зі спекотною погодою, внаслідок чого зростає споживання електроенергії.
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