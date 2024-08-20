На Полтавщині дешевшає сало та овочі, а риба дорожчає — Полтавська ОВА

Головне управління статистики у Полтавській області опублікувало індекси споживчих цін в області у липні 2024 року
На Полтавщині протягом липня знизилася вартість деяких продуктів. Продовжують дешевшати сало, м’ясопродукти та макаронні вироби. А найбільше подешевшали овочі — майже на чверть. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
За його інформацією, ціна на яйця впродовж червня підвищилась, а в липні знизилася на понад 20%. Третій місяць збільшується вартість фруктів. У липні — ще на 8%.
Філіп Пронін дав посилання на інформацію Головного управління статистики у Полтавській області, яке опублікувало індекси споживчих цін в області у липні 2024 року.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті.
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