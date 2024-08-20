На Полтавщині дешевшає сало та овочі, а риба дорожчає — Полтавська ОВА

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Головне управління статистики у Полтавській області опублікувало індекси споживчих цін в області у липні 2024 року

На Полтавщині протягом липня знизилася вартість деяких продуктів. Продовжують дешевшати сало, м’ясопродукти та макаронні вироби. А найбільше подешевшали овочі — майже на чверть. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його інформацією, ціна на яйця впродовж червня підвищилась, а в липні знизилася на понад 20%. Третій місяць збільшується вартість фруктів. У липні — ще на 8%.

— Також здорожчали хліб, цукор, олія соняшникова, масло, риба і сир. Водночас подешевшали одяг і взуття. Знизилася вартість побутової техніки та предметів домашнього вжитку. Проте підвищилися ціни на пальне й мастила, а також у сферах зв’язку, відпочинку і культури. Продовжуємо моніторити тенденцію зміни роздрібних цін на продукти й соціально значущі товари, — йдеться у повідомленні.

Філіп Пронін дав посилання на інформацію Головного управління статистики у Полтавській області, яке опублікувало індекси споживчих цін в області у липні 2024 року.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті.