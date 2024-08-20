Метеорологи просять кременчужан три дні не сідати за кермо

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Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 010 Коментарів: 1

 Через спеку у повітрі й так накопичується забагато забруднюючих речовин

За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, до кінця доби 20 серпня та впродовж 21-22 серпня метеорологічні умови в місті сприятимуть накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі повітря. Це обумовлено спекотною, сухою та маловітряною погодою.

У зв'язку з цим підприємства отримали попередження про необхідність вжиття заходів щодо регулювання викидів відповідно до першого режиму роботи під час несприятливих метеоумов.

Мешканцям міста рекомендують по можливості уникати використання власного автотранспорту з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

Нагадаємо, що в червні у повітрі в Кременчуці виявили перевищення шкідливих речовин.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: забруднення повітря забруднення
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Коментарі: 1

4 573
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:08

Зараз всім до дупи то повітря.


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Інформація

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