Метеорологи просять кременчужан три дні не сідати за кермо

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 010 Коментарів: 1

Через спеку у повітрі й так накопичується забагато забруднюючих речовин

За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, до кінця доби 20 серпня та впродовж 21-22 серпня метеорологічні умови в місті сприятимуть накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі повітря. Це обумовлено спекотною, сухою та маловітряною погодою.

У зв'язку з цим підприємства отримали попередження про необхідність вжиття заходів щодо регулювання викидів відповідно до першого режиму роботи під час несприятливих метеоумов.

Мешканцям міста рекомендують по можливості уникати використання власного автотранспорту з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

Нагадаємо, що в червні у повітрі в Кременчуці виявили перевищення шкідливих речовин.