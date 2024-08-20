Метеорологи просять кременчужан три дні не сідати за кермо

За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, до кінця доби 20 серпня та впродовж 21-22 серпня метеорологічні умови в місті сприятимуть накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі повітря. Це обумовлено спекотною, сухою та маловітряною погодою.
У зв'язку з цим підприємства отримали попередження про необхідність вжиття заходів щодо регулювання викидів відповідно до першого режиму роботи під час несприятливих метеоумов.
Мешканцям міста рекомендують по можливості уникати використання власного автотранспорту з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.
Нагадаємо, що в червні у повітрі в Кременчуці виявили перевищення шкідливих речовин.
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