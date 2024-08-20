У Міністерстві освіти і науки (МОН) України наголошують на важливості повернути якомога більше дітей до очного навчання там, де дозволяє ситуація. Мова йде про «Школу офлайн» — впровадження комплексної політики МОН. Її мета — повернути 300 тис. дітей до безпечного очного навчання.
Лілія Щербина зауважила, що впровадження дистанційного навчання під час пандемії та після початку повномасштабної війни були вимушеними кроками, які допомогли зберегти систему освіти в країні. Водночас дистанційна освіта — одна із причин появи та поглиблення освітніх втрат у наших дітей. До того ж діти, які навчаються онлайн, менш соціалізовані.
Вони не спілкуються зі своїми однолітками та мають певний бар’єр у спілкуванні в суспільстві. Через дистанційне навчання у школярів спостерігається брак соціальної взаємодії та розвитку м’яких навичок. Як зазначає очільниця відділу, важливо приділяти окрему увагу дітям із сімей ПО. Спеціалісти відділу освіти спільно з фахівцями управління соціального захисту населення (УСЗН) зустрічалися з переселенцями. Затим запрошували їх до відділу освіти, де розповідали про систему освіти Горішніх Плавнів: про дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. Надавали інформацію про особливості кожного з них та наголошували на перевагах очного навчання.
Ініціатива, наразі проголошена МОН, у нашій громаді втілюється від початку повномасштабної війни. У школах громади, за інформацією Лілії Щербини, навчається близько 500 учнів з-поміж ВПО. Сьогодні вже відомо, що з 1 вересня в перших класах шкіл громади навчатимуться 50 дітей з-поміж вимушених переселенців, дошкільні заклади відвідують близько 190 дітей цієї категорії. На обліку в УСЗН з-поміж ВПО перебуває 1900 дітей віком до 18 років. Із них школярів — 1300.
Це досить значна кількість, зазначає Лілія Щербина. Але, за її словами, не всі ВПО знімаються з обліку в УСЗН.
Очільниця відділу наголошує, що «в наших дошкільних закладах, школах створені всі необхідні умови для очного навчання дітей». Зокрема, обладнано укриття, забезпечені системами вентиляції, водопостачання та водовідведення, електропостачання, генераторами для автономного живлення, туалетами, доступом до інтернету.
Як зауважує співбесідниця, забезпечено й можливості для системної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. У спеціалізованому закладі дошкільної освіти (ЗДО) «Казка» компенсуючого типу функціонує Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ). За консультаціями до спеціалістів можуть звертатися не тільки постійні мешканці громади, а й ВПО. Діти проходять тут комплексне обстеження. Фахівець надає висновок із рекомендаціями щодо подальшого навчання. Якщо дитина потребує особливих умов отримання освіти за висновком ІРЦ, батьки можуть звернутися до будь-якої школи чи ЗДО громади для забезпечення їй інклюзивного навчання.
В освітніх закладах діють спеціальні групи і класи для дітей, які потребують корекції розвитку. Зокрема, у ЗДО «Казка», де створено умови для вихованців із мовними, зоровими та психічними порушеннями, з цього навчального року відкривається ще одна група — для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. З цією метою нещодавно в «Казці» відкрили Корекційно-розвитковий центр (КРЦ). Для дітей із затримкою психічного розвитку шкільного віку функціонують спеціальні класи (1-4 класи) в школі No 6. У разі необхідності їхнє навчання продовжується у 5-9 класах. Для творчого розвитку дітей громади працює заклад позашкільної освіти — Центр дитячої та юнацької творчості (ЦДтаЮТ), який на сьогодні на постійній основі відвідує близько 20 дітей з-поміж ВПО. Чимало дітей із цієї категорії залучаються до участі в масових заходах ЦДтаЮТ.
Очільниця відділу запевняє батьків, які прийняли рішення перевести дитину з «дистанційки» у школі будь-якого населеного пункту на очне навчання до нашої громади, що буде враховано особливості та ситуацію кожного нового учня.
Лілія Щербина наголошує, що «на 1 вересня ми готові прийняти всіх, хто вирішив перевести дитину на очне навчання до наших закладів освіти».
За словами Лілії Щербини, відсутність реального контакту з учителем, можливості використання ним інноваційних методик, усіх наявних засобів навчання, спілкування з однолітками поза уроками погіршує розуміння матеріалу, адже зникає елемент дискусії, та не сприяє соціалізації школяра. Очне навчання, наголошує вона, забезпечує рівні умови навчання, індивідуальний підхід учителя до кожного учня: тут спрацьовує особистісно-орієнтований, диференційований підхід до дитини.
Вона також повідомила, що у школах міста є місця для педагогів з-поміж ВПО, які втратили роботу.
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