Місія освітян Горішніх Плавнів — доступ дітей до безпечного очного навчання

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У Міністерстві освіти і науки (МОН) України наголошують на важливості повернути якомога більше дітей до очного навчання там, де дозволяє ситуація. Мова йде про «Школу офлайн» — впровадження комплексної політики МОН. Її мета — повернути 300 тис. дітей до безпечного очного навчання.

«За даними МОН, зараз майже 1 мільйон дітей навчається онлайн: приблизно 600 тис. в Україні, ще майже 400 тисяч — за кордоном, — зазначає начальниця відділу освіти Горішньоплавнівської міської ради Лілія Щербина. — За останні чотири роки українська система освіти зазнала значних втрат. Епідемія COVID-19 та повномасштабна війна відобразилися на динаміці й досягненнях учнів. Як наслідок — українські діти відстають від однолітків з інших країн на 1,5-2,2 року у навчанні. Про це свідчать дослідження PISA-2022 [PISA — Міжнародна програма з оцінювання освітніх досягнень учнів]».

Лілія Щербина зауважила, що впровадження дистанційного навчання під час пандемії та після початку повномасштабної війни були вимушеними кроками, які допомогли зберегти систему освіти в країні. Водночас дистанційна освіта — одна із причин появи та поглиблення освітніх втрат у наших дітей. До того ж діти, які навчаються онлайн, менш соціалізовані.

Вони не спілкуються зі своїми однолітками та мають певний бар’єр у спілкуванні в суспільстві. Через дистанційне навчання у школярів спостерігається брак соціальної взаємодії та розвитку м’яких навичок. Як зазначає очільниця відділу, важливо приділяти окрему увагу дітям із сімей ПО. Спеціалісти відділу освіти спільно з фахівцями управління соціального захисту населення (УСЗН) зустрічалися з переселенцями. Затим запрошували їх до відділу освіти, де розповідали про систему освіти Горішніх Плавнів: про дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. Надавали інформацію про особливості кожного з них та наголошували на перевагах очного навчання.

«Над вирішенням питання очного навчання дітей постійно працює не лише відділ освіти, а й кожний освітній заклад зокрема. Тобто і працівники дошкілля, і працівники шкіл, і працівники позашкілля», — підкреслила співбесідниця.

Ініціатива, наразі проголошена МОН, у нашій громаді втілюється від початку повномасштабної війни. У школах громади, за інформацією Лілії Щербини, навчається близько 500 учнів з-поміж ВПО. Сьогодні вже відомо, що з 1 вересня в перших класах шкіл громади навчатимуться 50 дітей з-поміж вимушених переселенців, дошкільні заклади відвідують близько 190 дітей цієї категорії. На обліку в УСЗН з-поміж ВПО перебуває 1900 дітей віком до 18 років. Із них школярів — 1300.

Це досить значна кількість, зазначає Лілія Щербина. Але, за її словами, не всі ВПО знімаються з обліку в УСЗН.

«Буває так, що вони стають на облік в УСЗН як ВПО, але виїжджаючи з міста, не знімаються з обліку. Інколи буває, що знімається статус ВПО з якоїсь причини, але громадяни про це не повідомляють. Не передбачений механізм зняття з обліку ВПО в УСЗН на державному рівні. І не всі зі вказаних 1900 дітей сьогодні присутні в нашій громаді. Дехто не став на облік, лише 40% із зареєстрованих осіб з-поміж ВПО шкільного віку навчаються очно у школах громади. Решта 60% — онлайн або виїхали з міста і не повідомили про це, — пояснює Лілія Щербина. — Протягом літа відділ освіти працює над тим, щоб повернути таких дітей у школи громади на очне навчання».

Очільниця відділу наголошує, що «в наших дошкільних закладах, школах створені всі необхідні умови для очного навчання дітей». Зокрема, обладнано укриття, забезпечені системами вентиляції, водопостачання та водовідведення, електропостачання, генераторами для автономного живлення, туалетами, доступом до інтернету.

«Цього літа в укриттях навіть працювали пункти Національного мультипредметного тестування», — зазначає Лілія Щербина.

Як зауважує співбесідниця, забезпечено й можливості для системної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. У спеціалізованому закладі дошкільної освіти (ЗДО) «Казка» компенсуючого типу функціонує Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ). За консультаціями до спеціалістів можуть звертатися не тільки постійні мешканці громади, а й ВПО. Діти проходять тут комплексне обстеження. Фахівець надає висновок із рекомендаціями щодо подальшого навчання. Якщо дитина потребує особливих умов отримання освіти за висновком ІРЦ, батьки можуть звернутися до будь-якої школи чи ЗДО громади для забезпечення їй інклюзивного навчання.

В освітніх закладах діють спеціальні групи і класи для дітей, які потребують корекції розвитку. Зокрема, у ЗДО «Казка», де створено умови для вихованців із мовними, зоровими та психічними порушеннями, з цього навчального року відкривається ще одна група — для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку. З цією метою нещодавно в «Казці» відкрили Корекційно-розвитковий центр (КРЦ). Для дітей із затримкою психічного розвитку шкільного віку функціонують спеціальні класи (1-4 класи) в школі No 6. У разі необхідності їхнє навчання продовжується у 5-9 класах. Для творчого розвитку дітей громади працює заклад позашкільної освіти — Центр дитячої та юнацької творчості (ЦДтаЮТ), який на сьогодні на постійній основі відвідує близько 20 дітей з-поміж ВПО. Чимало дітей із цієї категорії залучаються до участі в масових заходах ЦДтаЮТ.

Очільниця відділу запевняє батьків, які прийняли рішення перевести дитину з «дистанційки» у школі будь-якого населеного пункту на очне навчання до нашої громади, що буде враховано особливості та ситуацію кожного нового учня.

«Батькам треба звернутися до міського відділу освіти або до навчальної установи, яка знаходиться в територіальній доступності, щоб дізнатися про наявність місць, — вказала співбесідниця. — Якщо складно визначитися з обранням закладу, спеціалісти відділу готові в цьому допомогти. Коли вже звернулися до закладу освіти, і там є вільне місце, адміністрація видає довідку про готовність прийняти дитину. Довідку пересилають у заклад, де навчається дитина, і за допомогою засобів електронного зв’язку її особова справа надалі пересилається до обраного закладу освіти нашої громади».

Лілія Щербина наголошує, що «на 1 вересня ми готові прийняти всіх, хто вирішив перевести дитину на очне навчання до наших закладів освіти».

«Очне навчання — це, безумовно, підвищення якості освіти. Онлайн-формат вимагає постійного доступу до інтернету як учителя, так і учня. І не завжди ця можливість є, — вказує очільниця відділу. — До того ж у дитини, яка навчається дистанційно, має бути відповідна техніка, аби підключитися до заняття — ноутбук чи стаціонарний комп’ютер, а не тільки мобільний телефон, екран якого не дозволяє повноцінно бачити урок. Такі заняття псують зір дитини. Не всі мають необхідні засоби для навчання».

За словами Лілії Щербини, відсутність реального контакту з учителем, можливості використання ним інноваційних методик, усіх наявних засобів навчання, спілкування з однолітками поза уроками погіршує розуміння матеріалу, адже зникає елемент дискусії, та не сприяє соціалізації школяра. Очне навчання, наголошує вона, забезпечує рівні умови навчання, індивідуальний підхід учителя до кожного учня: тут спрацьовує особистісно-орієнтований, диференційований підхід до дитини.

«У школі педагог використовує групову роботу зі школярами, працює психолог, який допомагає долати різні проблеми.Крім того, очне навчання передбачає контроль за станом здоров’я дітей — у кожному закладі освіти працює медична сестра», — зауважила Лілія Щербина.

Вона також повідомила, що у школах міста є місця для педагогів з-поміж ВПО, які втратили роботу.

«Сьогодні 20 учителів-переселенців уже працюють в освітніх закладах Горішніх Плавнів», — підсумувала співбесідниця.