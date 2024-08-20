Де у Кременчуці у середу не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 21 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
З 6.00 до 18.00
- вул. Гайдамацька, 31-57
- пров. Диканський, 4-14
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
- вул. Костянтина Острозького, 28-54
- вул. Різдвяна, 1-29.
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Вадима Пугачова, 10
- вул. Вагонна, 10-32
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
- вул. Кохнівська
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Республіканська, 65А-71, 98-138
- вул. Чумацький Шлях, 87-123
- пр. 1-й Кохнівський
- пр. 2-й Кохнівський
- пр. 3-й Кохнівський
- пр. Житлобудівниий
- пр. Ополченський, 6-14
- пров. Деповський
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Житлобудівний
- пров. Калиновий, 1-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Межовий
- пров. Новогеоргіївський, 10А
- пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
- пров. Ударний, 2Б-16
- пров. Фізкультурний, 1А-22
- вул. Щаслива, 2-40
- туп. 1-й Парковий
- туп. 2-й Парковий.
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