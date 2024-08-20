Де у Кременчуці у середу не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 21 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 с. Потоки. З 6.00 до 18.00 вул. Гайдамацька, 31-57

пров. Диканський, 4-14

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31

вул. Костянтина Острозького, 28-54

вул. Різдвяна, 1-29. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Вадима Пугачова, 10

вул. Вагонна, 10-32

вул. Гайдамацька, 80

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

вул. Кохнівська

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Республіканська, 65А-71, 98-138

вул. Чумацький Шлях, 87-123

пр. 1-й Кохнівський

пр. 2-й Кохнівський

пр. 3-й Кохнівський

пр. Житлобудівниий

пр. Ополченський, 6-14

пров. Деповський

пров. Гарматний, 3-22

пров. Житлобудівний

пров. Калиновий, 1-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пров. Межовий

пров. Новогеоргіївський, 10А

пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

пров. Ударний, 2Б-16

пров. Фізкультурний, 1А-22

вул. Щаслива, 2-40

туп. 1-й Парковий

туп. 2-й Парковий.

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