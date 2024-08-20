Національний кешбек: за купівлю українських товарів можна буде отримати до 3000 грн за місяць

Національний кешбек запрацює вже з 2-го вересня. Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги українцям «Національний кешбек» сьогодні, 20 серпня. Українці отримуватимуть компенсацію у розмірі 10% вартості товарів, які «Зроблено в Україні». Про це повідомляє Мінекономіки України.
Отримані в рамках кешбека кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг та інші потреби. Або ж задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації.
Максимальний обсяг кешбека — 3 тисячі гривень за місяць.
Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, в тому числі ліки та медичні вироби. Він не буде нараховуватись на підакцизні товари (алкоголь, цигарки, пальне). Участь покупців, виробників і продавців в програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар в конкретному магазині, покупця має проінформувати магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.
Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо.
Виробники та продавці товарів зможуть доєднатись до програми через «Дію».
Участь в програмі вже підтвердили основні торгові мережі й виробники споживчих товарів.
Координатором програми «Національний Кешбек» виступає Міністерство економіки України. А в її реалізації беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, банки та міжнародні платіжні системи.
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