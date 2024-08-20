Національний кешбек: за купівлю українських товарів можна буде отримати до 3000 грн за місяць

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 175

Національний кешбек запрацює вже з 2-го вересня. Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги українцям «Національний кешбек» сьогодні, 20 серпня. Українці отримуватимуть компенсацію у розмірі 10% вартості товарів, які «Зроблено в Україні». Про це повідомляє Мінекономіки України.

Отримані в рамках кешбека кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг та інші потреби. Або ж задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації.

Максимальний обсяг кешбека — 3 тисячі гривень за місяць.

— Кешбек, як форма державної підтримки громадян, є більш ефективною для економіки, ніж просто надання коштів, адже формує додатковий попит на українські товари. Це створює робочі місця в Україні і забезпечує податкові надходження. До 40% коштів, витрачених на український товар, повертається податками в бюджет і йде на потреби ЗСУ, – наголосила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Кешбек надаватиметься на товари українського виробництва, в тому числі ліки та медичні вироби. Він не буде нараховуватись на підакцизні товари (алкоголь, цигарки, пальне). Участь покупців, виробників і продавців в програмі добровільна, тож чи є кешбек на конкретний товар в конкретному магазині, покупця має проінформувати магазин. Це також можна буде перевірити на сайті програми.

— Щоб отримувати кешбек, громадянину необхідно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту у своєму банку або в додатку. Дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. І далі в мобільному застосунку Дія обрати послугу Національний кешбек, — йдеться у повідомленні.

Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо.

Виробники та продавці товарів зможуть доєднатись до програми через «Дію».

Участь в програмі вже підтвердили основні торгові мережі й виробники споживчих товарів.

Координатором програми «Національний Кешбек» виступає Міністерство економіки України. А в її реалізації беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, банки та міжнародні платіжні системи.