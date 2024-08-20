Кіберполіція попереджає про фейкові листи зі шкідливими програмами — шахраї можуть викрасти гроші

Зловмисники надсилають електронні листи про проведення перевірки незаконної діяльності контрагентів нібито від імені філій ДПІ м. Києва. У них шахраї закликають відкрити доданий до листа файл, інфікований шкідливим програмним забезпеченням. Таким чином зловмисники отримують прихований доступ до комп’ютера жертви та переказують гроші з рахунків підприємства на рахунки, які підконтрольні їм.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.
У разі отримання подібних листів для верифікації інформації в поліції закликають звертатися на «гарячу» лінію Державної податкової служби України за телефоном 0-800-501-007.
Щоб убезпечити себе від зловмисників кіберполіція радить дотримуватися базових стратегій захисту від комп’ютерних вірусів:
Утримуйтеся від завантаження файлів з ненадійних джерел та уникайте переходу за підозрілими посиланнями.
Використовуйте і регулярно оновлюйте антивіруси. Так ви збільшите шанси на виявлення шкідливого програмного забезпечення.
Оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення до останніх версій. Це допоможе закрити потенційні вразливості. Не користуйтеся програмами, які мають російське походження через їхню ймовірну компрометацію з боку спецслужб країни-агресорки.
Нагадаємо, що на Полтавщині шахраї ошукали двох жителів Лубенської громади на понад 137 тисяч гривень за добу.
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