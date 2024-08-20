Кіберполіція попереджає про фейкові листи зі шкідливими програмами — шахраї можуть викрасти гроші

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 127

Зловмисники надсилають електронні листи про проведення перевірки незаконної діяльності контрагентів нібито від імені філій ДПІ м. Києва. У них шахраї закликають відкрити доданий до листа файл, інфікований шкідливим програмним забезпеченням. Таким чином зловмисники отримують прихований доступ до комп’ютера жертви та переказують гроші з рахунків підприємства на рахунки, які підконтрольні їм.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

У разі отримання подібних листів для верифікації інформації в поліції закликають звертатися на «гарячу» лінію Державної податкової служби України за телефоном 0-800-501-007.

Щоб убезпечити себе від зловмисників кіберполіція радить дотримуватися базових стратегій захисту від комп’ютерних вірусів:

Утримуйтеся від завантаження файлів з ненадійних джерел та уникайте переходу за підозрілими посиланнями.

Використовуйте і регулярно оновлюйте антивіруси. Так ви збільшите шанси на виявлення шкідливого програмного забезпечення. ⁠

Оновлюйте операційну систему та програмне забезпечення до останніх версій. Це допоможе закрити потенційні вразливості. Не користуйтеся програмами, які мають російське походження через їхню ймовірну компрометацію з боку спецслужб країни-агресорки.

— Перевіряйте інформацію і не дайте шахраям ввести вас в оману. Якщо ви стали жертвою кіберзлочину — негайно зателефонуйте за номером «102», зверніться до найближчого відділку поліції або подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням, — закликають правоохоронці. — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, що на Полтавщині шахраї ошукали двох жителів Лубенської громади на понад 137 тисяч гривень за добу.