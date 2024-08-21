Кременчужани чули вибухи: що відомо

21 серпня, близько 1.40, кременчужани та мешканці району чули вибухи. О 1.55 пролунав ще один.
Повітряна тривога в області триває з 22.18.
Відтоді вибухи чули в Миргороді.
О 23.01 Повітряні сили України попереджали про швидкісну ціль з Сумщини на Полтавщину. О 00.23 — про БпЛА на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курсом на Кіровоградщину.
О 1.35 повідомляли про рух кількох груп безпілотників у області.
Офіційної інформації від керівництва області поки немає.
Нагадаємо, що минулої ночі кременчужани також чули вибухи — це була робота протиповітряної оборони на Кіровоградщині, де уламки збитого дрона пошкодили будинки та автівки.
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