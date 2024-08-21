Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: бургери із кабачка

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Підготовка кабачків: Помийте та почистіть кабачки, натріть їх на тертці з великими отворами. Відіжміть зайву рідину з натертих кабачків. Обсмажте їх на сковороді з невеликою кількістю олії протягом 10 хвилин, приправивши сіллю та перцем.

Приготування картопляного пюре: Картоплю добре промийте і відваріть у шкірці у злегка підсоленій воді. Очистіть від шкірки та перетворите на пюре.

Змішування інгредієнтів: В миску покладіть картопляне пюре, обсмажені кабачки, тертий пармезан, панірувальні сухарі, петрушку, сіль та перець. Перемішайте інгредієнти ложкою або руками до отримання м'якої, але пластичної суміші. За необхідності додайте ще трохи панірувальних сухарів.

Формування бургерів: Розділіть суміш на чотири рівні частини та сформуйте бургери руками або за допомогою формочки для печива.

Смаження: Готуйте бургери на гарячій сковороді з антипригарним покриттям з невеликою кількістю оливкової олії. Коли на основі бургерів утвориться хрустка скоринка, акуратно переверніть їх, щоб підрум'янити з іншого боку.