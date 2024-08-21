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Для дому і сім'ї, Рецепти

Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: бургери із кабачка

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 83

Кабачкові бургери — класична зелена альтернатива м’ясним гамбургерам. Вони готуються легко і швидко, а також допоможуть впоратися з кабачками, який зараз має сезон

Інгредієнти:

  • 500 г кабачків
  • 200 г картоплі
  • 50 г панірувальних сухарів
  • 50 г тертого сиру пармезану
  • Нарізана петрушка
  • Оливкова олія
  • Сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

  1. Підготовка кабачків: Помийте та почистіть кабачки, натріть їх на тертці з великими отворами. Відіжміть зайву рідину з натертих кабачків. Обсмажте їх на сковороді з невеликою кількістю олії протягом 10 хвилин, приправивши сіллю та перцем.

  2. Приготування картопляного пюре: Картоплю добре промийте і відваріть у шкірці у злегка підсоленій воді. Очистіть від шкірки та перетворите на пюре.

  3. Змішування інгредієнтів: В миску покладіть картопляне пюре, обсмажені кабачки, тертий пармезан, панірувальні сухарі, петрушку, сіль та перець. Перемішайте інгредієнти ложкою або руками до отримання м'якої, але пластичної суміші. За необхідності додайте ще трохи панірувальних сухарів.

  4. Формування бургерів: Розділіть суміш на чотири рівні частини та сформуйте бургери руками або за допомогою формочки для печива.

  5. Смаження: Готуйте бургери на гарячій сковороді з антипригарним покриттям з невеликою кількістю оливкової олії. Коли на основі бургерів утвориться хрустка скоринка, акуратно переверніть їх, щоб підрум'янити з іншого боку.

  6. Подача: Дайте бургерам відпочити пару хвилин перед подачею. Подавати їх можна із салатом або вашим улюбленим гарніром.

Смачного!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти літо кабачки бургер
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