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Знеструмлення можуть припинитися наступного тижня — голова «Укренерго» Кудрицький

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 95

 Це стане можливим завдяки зниженню температури та введенню додаткових енергоблоків

Наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії за відсутності форс-мажорів. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі «Громадського радіо». За його словами, на цей час дефіцит електроенергії зумовлений спекотною погодою, але очікується спадання температури та введення в роботу додаткових енергоблоків, що дозволить компенсувати дефіцит і обійтися без відключень.

Кудрицький також наголосив на ефективності захисних споруд на об’єктах «Укренерго», які були побудовані без використання бюджетних коштів, за рахунок міжнародної допомоги. Захист, створений із біг-бегів та габіонів, призначений для захисту критичного обладнання від уламків та прямого влучання ракет або інших боєприпасів. Він зазначив, що на кожну таку споруду витрачається значна кількість бетону, арматури та металевих балок.

Нагадаємо, що сьогодні графік погодинних знеструмлень застосовуватимуть з 16.00 до кінця доби.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго Володимир Кудрицький відключення електроенергії
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