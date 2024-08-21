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Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію трофейної зброї для цивільних

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 376

 Задекларовану зброю можна використовувати для відсічі агресії РФ

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9538, який дозволяє цивільним декларувати та використовувати знайдену зброю для захисту країни протягом дії воєнного стану. Про це повідомила пресслужба МВС України. Закон підтримали 291 депутат.

Закон зобов'язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю або боєприпаси, негайно повідомити про це Національну поліцію та передати зброю правоохоронцям упродовж 24 годин. Після цього зброя може бути або передана на постійне зберігання правоохоронцям, або задекларована для подальшого використання власником до закінчення воєнного стану. Після завершення воєнного стану у власників буде 90 днів, щоб остаточно здати трофейну зброю.

Закон визначає зброю та боєприпаси, які не підлягають декларуванню:

  • нарізна вогнепальна зброя калібру від 12,7 мм та більше і боєприпаси до неї;
  • гладкоствольна вогнепальна зброя калібру більше 23 мм і боєприпаси до неї;
  • кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них та
  • інша зброя і боєприпаси, що не можуть перебувати у власності цивільних осіб;
  • вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що є засобом або знаряддям вчиненого кримінального правопорушення;
  • зброя, закріплена за військовослужбовцями ЗСУ чи інших військових формувань, а також силових структур (СБУ, Нацгвардія та інші);
  • боєприпаси окремо від вогнепальної зброї.

Таку зброю вилучатиме Нацполіція.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: зброя трофеї
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