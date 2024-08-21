Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію трофейної зброї для цивільних

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №9538, який дозволяє цивільним декларувати та використовувати знайдену зброю для захисту країни протягом дії воєнного стану. Про це повідомила пресслужба МВС України. Закон підтримали 291 депутат.
Закон зобов'язує цивільних, які знайшли вогнепальну зброю або боєприпаси, негайно повідомити про це Національну поліцію та передати зброю правоохоронцям упродовж 24 годин. Після цього зброя може бути або передана на постійне зберігання правоохоронцям, або задекларована для подальшого використання власником до закінчення воєнного стану. Після завершення воєнного стану у власників буде 90 днів, щоб остаточно здати трофейну зброю.
Закон визначає зброю та боєприпаси, які не підлягають декларуванню:
Таку зброю вилучатиме Нацполіція.
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