«Російський храм під українською прокуратурою в центрі Кременчука». Архімандрит Феодосій про УПЦ (МП) та ПЦУ зсередини

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 688

Попри те, що УПЦ більше не є частиною Московського патріархату, отець Феодосій стверджує, що окрім назви у структурі все залишилось без змін

20 серпня депутати Верховної Ради України прийняли законопроєкт про заборону діяльності релігійних установ, що мають зв’язок з російською церквою. Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з державою агресором, будуть перевірятися відповідною експертною комісією.

Кількома тижнями раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з настоятелем ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського, архімандритом Феодосієм. Раніше релігійна громада була під Українською православною церквою (УПЦ (МП), але у січні 2023 року вирішила перейти до Православної церкви України (ПЦУ).

Про діяльність та режим управління УПЦ у Кременчуці, проросійські наративи їхнього духовенства, тодішні прогнози щодо закону про заборону релігійних установ з російськими слідами, яке ставлення ПЦУ до тих священників, які змінили церкву та ставлення влади щодо релігійного питання — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

«Ви можете скорочувати, що хочете. Ви можете додати скільки хочете. Є закони і є канони»

Попри те, що УПЦ більше не є частиною Московського патріархату, отець Феодосій стверджує, що окрім назви у структурі все залишилось без змін.

— Вона не помінялася, вона прикрилася, вона сховалася, вона забігла. Ви можете скорочувати, що хочете. Ви можете додати, скільки хочете. Є закони і є канони. Якщо вони сьогодні кажуть, що вони незалежна церква від Москви, вони брешуть. Чому вони брешуть? Тому що в церкві існує: канонічні церкви, вселенські. Оце є ці церкви. Це є основа всіх церков. І від цих церков відходять інші церкви, малі чи великі, які через ці церкви мають спілкування з Вселенським православ’ям. З духовністю. Наприклад, Православна церква України, вона є канонічна церква Вселенського масштабу. Вона записана в диптих, вона визнана. Кажуть, не визнали там ті й ті. Не визнали руски, тому що вони нічого не визнають, — розповідає Феодосій.

Водночас Українська православна церква заявляє про свою автономію.

— Вони розкольники. Вони відійшли від Вселенської церкви. Вони не мали право цього робити. Вони від'єдналися від матері церкви, канонічної їхній матері, Російської православної церкви, самочинно. Вони вчинили гріх самочинства і попали в розкол. Тому що вони сьогодні не мають спілкування через матір церкви з світовим православ’ям, — говорить священник.

«Завжди розказувалося одне — без російського патріарха немає канонічності і немає права». Про наративи УПЦ

Отець Феодосій згадує слова представників духовенства УПЦ, які й нині займають високі посади.

— Ну что это такое: колядки, щедровки. Это язычество. А інші люди кажуть: «Як це може бути язичництво? Це традиція, це культура, це виховання». Это должно быть уничтожено. Оно должно быть преподано, как язычество, и эта культура должна быть уничтожена. І я ці слова чув в очі. Завжди розказувалося одне — без російського патріарха немає канонічності і немає права.

Втім, за словами архімандрита, в Українській православній церкві залишились проукраїнські священники — свої зустрічі вони приховували від керівництва, адже для офіційних зборів потрібно було отримати їх благословення.

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— Там у Почаївській лаврі Служба безпеки проводила обшуки. І знайшли таку книжку «Вождю Третьего Рима». І отут в лаврі стали казати, що це СБУ підкинула. Не підкинула. Я закінчував Почаївську духовну семінарію. Я там вчився. Ця книжка була рекомендована на першому курсі Почаївської духовної семінарії, як обов’язкове читання. Ці книжки були в бібліотеці. Їх було дуже багато. Я її особисто брав в руки. Я особисто ту книжку читав. І там написано, що дійсно так, що немає існування України. Немає існування історії України. Бо це не українська історія. Це не Україна. Це історія Великої Русі. А ми — окраїна. І в усіх книжках церковних, коли блаженніший митрополит Володимир став видавати, то йому Москва тоді ще рекомендувала писати старослов’янською мовою не «Україна», а «Окраїна».

«Питання церкви — це національна безпека»

На момент розмови з архімандритом Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону діяльності російських релігійних громад лише у першому читанні. Священник тоді заявив, що «питання церкви — це національна безпека», згадуючи приклад Литви, яка депортувала російське духовенство, адже у «Литовській Церкві знайшли документи, що це були люди, які розвалювали Литву».

— Питання церкви — це національна безпека. Цей закон є на часі. І він буде на часі. І він буде проголосований. І того, що народ вже не може терпіти. Вони (УПЦ — ред.) вже так хоч стараються десь маніпулювати, але люди свідомі стали. Люди це все бачать. Я скажу, що це питання — це не про заборону церкви. Це питання національної безпеки України, — сказав журналістам Феодосій.

«Бояться втратити фінанси, бояться втратити владу і посаду». Про діяльність УПЦ у Кременчуці

На думку отця Феодосія, боротьба представників УПЦ у відстоюванні своїх громад перш за все є питанням фінансовим.

— Це є питання фінансове. Бояться втратити фінанси, бояться втратити владу і посаду. І тому вони стараються зробити так, щоб запевнити тих парафіян, що ми істинні, що ми праві вести людей. (Вводять — ред.) в психологічний такий емоційний стан, щоб зберегти свою владу. Я коли переходив, я не думав за владу, — розповідає Феодосій.

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Він додає, що нині в УПЦ діє «тоталітарний режим управління».

— У Кременчуці є священники, які дійсно в глибині своєї душі підтримують свою державу, своїх людей, і розуміють, що нарешті в Україну прийшла канонічна церква і вона єдина. Але вони бояться, що на них буде тиск. А цей тиск був і є. Одного разу, коли один священник на зібранні сказав єпископу про перехід (до ПЦУ — ред.), той відповів: «Отец, ты можешь переходить, но храм и должность ты потеряешь, мы ничего не отдадим». А яку він має власть нічого не віддавати, якщо в Україні власником церков є громада, не священник навіть. У Росії там інакша ситуація. Власником всіх церков автоматично є правлячий єпископ. Вони хотіли цю схему Російської церкви перенести в Україну. І вони всі заявляли, що тільки єпископ має право керувати. Ні, Україна вільна держава і в Україні законодавство інше, — розповідає Феодосій.

«Ми побачимо, хто підтримує яку церкву»

На сьогодні Україна залишається світською державою, втім у реальності політичні процеси та церква мають міцні зв’язки. Не виключенням є і Кременчук — у відносинах духовенства і представників влади прослідковується і відчувається вплив останніх, говорить Феодосій.

Крім того, після переходу храму преподобного Серафима Саровського отець жодного разу не бачив «в себе на службі з наших державотворців».

— Сьогодні подивіться, буде виборча кампанія,після Перемоги, як почнеться, ми будемо вибирати усіх, напевно, від президента до мерів, до виховної ради, до місцевої ради, ми побачимо, хто підтримує яку церкву. І церква зіграє велику роль. Це буде той ключ, який відкриє, який є сутністю тих чи інших депутатів. Тому що сьогодні ви бачите, що робиться. Я, наприклад, коли перейшов в Православну Церкву України, я не бачив нікого у храмі, в себе, на службі з наших державотворців.

«Російський храм під українською прокуратурою в центрі Кременчука»

Наразі у Кременчуці більшість храмів і церков є УПЦ МП.

— До речі, російський храм під українською прокуратурою в центрі Кременчука — Т роїцький собор. […] От Кременчук цікаве місто. Ви дивіться, як закриваються на все очі. Чого закриваються очі? Хто стоїть за цим? Звісно, стоїть влада. Чого влада сьогодні закриває на все очі? Не знаю. В неї є своя думка, так? Що формує її думку? Її культура і прив’язаність до тої чи іншої конфесії, ідеології тої чи іншої конфесії, — каже архімандрит.

«Ти одразу відчуваєш, що ти в себе вдома». Про перехід до ПЦУ

Чи існує утиск в ПЦУ тих священників, які перейшли до них у період повномасштабного вторгнення Росії? Отець Феодосій стверджує, що з чимось подібним він не стикався.

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— Я вам скажу, що Православна Церква України, це правда, відкрита для всіх. І от коли ми, наприклад, перейшли в Православну церкву України, я себе відчував в відчувю там, як у себе вдома. Ніхто не робив ніяких таких, знаєте, різниць, або вказував, що ти з якоїсь церкви. Це, дякуючи Блаженнішому церкви Епіфанію. Його, от я його вже добре знаю, в його думці, в його голові дуже висока толерантність і культура збереження. До тих, хто перейшов до Православної церкви України, до них дуже поважливо ставляться. І ті, хто перейшов, може, якось так спочатку себе відчували (досить незручно — ред.), але, коли ти приходиш, ти одразу відчуваєш, що ти в себе вдома. От в мене було і є відчуття, що я в себе вдома, — каже отець.

Додамо, що раніше Кременчуцьку єпархію УПЦ (МП) звинувачували у залякуванні громад, які хочуть перейти до ПЦУ. У Кременчуцькій єпархії УПЦ говорили, що подібне від служителів Української православної церкви не лунало і жодних фактів залякування або утиску не було. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.