«Російський храм під українською прокуратурою в центрі Кременчука». Архімандрит Феодосій про УПЦ (МП) та ПЦУ зсередини

Попри те, що УПЦ більше не є частиною Московського патріархату, отець Феодосій стверджує, що окрім назви у структурі все залишилось без змін
20 серпня депутати Верховної Ради України прийняли законопроєкт про заборону діяльності релігійних установ, що мають зв’язок з російською церквою. Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з державою агресором, будуть перевірятися відповідною експертною комісією.
Кількома тижнями раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з настоятелем ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського, архімандритом Феодосієм. Раніше релігійна громада була під Українською православною церквою (УПЦ (МП), але у січні 2023 року вирішила перейти до Православної церкви України (ПЦУ).
Про діяльність та режим управління УПЦ у Кременчуці, проросійські наративи їхнього духовенства, тодішні прогнози щодо закону про заборону релігійних установ з російськими слідами, яке ставлення ПЦУ до тих священників, які змінили церкву та ставлення влади щодо релігійного питання — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».
Попри те, що УПЦ більше не є частиною Московського патріархату, отець Феодосій стверджує, що окрім назви у структурі все залишилось без змін.
— Вона не помінялася, вона прикрилася, вона сховалася, вона забігла. Ви можете скорочувати, що хочете. Ви можете додати, скільки хочете. Є закони і є канони. Якщо вони сьогодні кажуть, що вони незалежна церква від Москви, вони брешуть.
Чому вони брешуть? Тому що в церкві існує: канонічні церкви, вселенські. Оце є ці церкви. Це є основа всіх церков. І від цих церков відходять інші церкви, малі чи великі, які через ці церкви мають спілкування з Вселенським православ’ям. З духовністю. Наприклад, Православна церква України, вона є канонічна церква Вселенського масштабу. Вона записана в диптих, вона визнана. Кажуть, не визнали там ті й ті. Не визнали руски, тому що вони нічого не визнають, — розповідає Феодосій.
Водночас Українська православна церква заявляє про свою автономію.
Отець Феодосій згадує слова представників духовенства УПЦ, які й нині займають високі посади.
Втім, за словами архімандрита, в Українській православній церкві залишились проукраїнські священники — свої зустрічі вони приховували від керівництва, адже для офіційних зборів потрібно було отримати їх благословення.
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— Там у Почаївській лаврі Служба безпеки проводила обшуки. І знайшли таку книжку «Вождю Третьего Рима».
І отут в лаврі стали казати, що це СБУ підкинула. Не підкинула. Я закінчував Почаївську духовну семінарію. Я там вчився. Ця книжка була рекомендована на першому курсі Почаївської духовної семінарії, як обов’язкове читання. Ці книжки були в бібліотеці. Їх було дуже багато. Я її особисто брав в руки. Я особисто ту книжку читав.
І там написано, що дійсно так, що немає існування України. Немає існування історії України. Бо це не українська історія. Це не Україна. Це історія Великої Русі. А ми — окраїна. І в усіх книжках церковних, коли блаженніший митрополит Володимир став видавати, то йому Москва тоді ще рекомендувала писати старослов’янською мовою не «Україна», а «Окраїна».
На момент розмови з архімандритом Верховна Рада ухвалила законопроєкт про заборону діяльності російських релігійних громад лише у першому читанні. Священник тоді заявив, що «питання церкви — це національна безпека», згадуючи приклад Литви, яка депортувала російське духовенство, адже у «Литовській Церкві знайшли документи, що це були люди, які розвалювали Литву».
На думку отця Феодосія, боротьба представників УПЦ у відстоюванні своїх громад перш за все є питанням фінансовим.
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Він додає, що нині в УПЦ діє «тоталітарний режим управління».
— У Кременчуці є священники, які дійсно в глибині своєї душі підтримують свою державу, своїх людей, і розуміють, що нарешті в Україну прийшла канонічна церква і вона єдина. Але вони бояться, що на них буде тиск. А цей тиск був і є.
Одного разу, коли один священник на зібранні сказав єпископу про перехід (до ПЦУ — ред.), той відповів: «Отец, ты можешь переходить, но храм и должность ты потеряешь, мы ничего не отдадим».
А яку він має власть нічого не віддавати, якщо в Україні власником церков є громада, не священник навіть. У Росії там інакша ситуація. Власником всіх церков автоматично є правлячий єпископ. Вони хотіли цю схему Російської церкви перенести в Україну. І вони всі заявляли, що тільки єпископ має право керувати. Ні, Україна вільна держава і в Україні законодавство інше, — розповідає Феодосій.
На сьогодні Україна залишається світською державою, втім у реальності політичні процеси та церква мають міцні зв’язки. Не виключенням є і Кременчук — у відносинах духовенства і представників влади прослідковується і відчувається вплив останніх, говорить Феодосій.
Крім того, після переходу храму преподобного Серафима Саровського отець жодного разу не бачив «в себе на службі з наших державотворців».
— Сьогодні подивіться, буде виборча кампанія,після Перемоги, як почнеться, ми будемо вибирати усіх, напевно, від президента до мерів, до виховної ради, до місцевої ради, ми побачимо, хто підтримує яку церкву.
І церква зіграє велику роль. Це буде той ключ, який відкриє, який є сутністю тих чи інших депутатів. Тому що сьогодні ви бачите, що робиться. Я, наприклад, коли перейшов в Православну Церкву України, я не бачив нікого у храмі, в себе, на службі з наших державотворців.
Наразі у Кременчуці більшість храмів і церков є УПЦ МП.
Чи існує утиск в ПЦУ тих священників, які перейшли до них у період повномасштабного вторгнення Росії? Отець Феодосій стверджує, що з чимось подібним він не стикався.
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— Я вам скажу, що Православна Церква України, це правда, відкрита для всіх. І от коли ми, наприклад, перейшли в Православну церкву України, я себе відчував в відчувю там, як у себе вдома.
Ніхто не робив ніяких таких, знаєте, різниць, або вказував, що ти з якоїсь церкви. Це, дякуючи Блаженнішому церкви Епіфанію. Його, от я його вже добре знаю, в його думці, в його голові дуже висока толерантність і культура збереження. До тих, хто перейшов до Православної церкви України, до них дуже поважливо ставляться.
І ті, хто перейшов, може, якось так спочатку себе відчували (досить незручно — ред.), але, коли ти приходиш, ти одразу відчуваєш, що ти в себе вдома. От в мене було і є відчуття, що я в себе вдома, — каже отець.
Додамо, що раніше Кременчуцьку єпархію УПЦ (МП) звинувачували у залякуванні громад, які хочуть перейти до ПЦУ. У Кременчуцькій єпархії УПЦ говорили, що подібне від служителів Української православної церкви не лунало і жодних фактів залякування або утиску не було. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.
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