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Верховна Рада заборонила діяльність в Україні релігійних організацій, пов’язаних із РФ

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 1

 

Це насамперед стосується Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні

Верховна Рада підтримала заборону Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні. Відповідний законопроєкт № 8371 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій ухвалено у другому читанні. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

За ухвалення законопроєкту проголосували 265 народних обранців. За словами Железняка, закон набере чинності через 30 днів з дня його опублікування.

— Але окрім одного пункту — згідно нього громади УПЦ (МП) матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ, — написав депутат.

Як голосували парламетарі (по фракціях):

  • «Слуга народу» — 173
  • «Європейська солідарність» -25
  • «Батьківщина» — 17
  • «Платформа за життя та мир» — 1
  • «За майбутнє» — 9
  • «Голос» — 18
  • «Довіра» — 11
  • «Відновлення України» — 0
  • Позафракційні — 11 голосів.

Про що йдеться у законопроєкті

Стаття 5 закону «Про свободу совісті та релігійні організації» доповнюється формулюванням, з якого випливає, що не допускається діяльність релігійних організацій, які афілійовані з центрами впливу церкви, керівний центр якої знаходиться в Російській Федерації.

Частина 16 статті 6 цього ж закону доповнюється пунктом про те, що у разі виявлення порушень діяльність релігійної організації може бути припинена у судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері релігії (або за позовом прокурора).

Голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради Микита Потураєв у коментарі РБК-Україна пояснив, що не можна називати основною метою цього законопроєкту обмеження діяльності УПЦ (МП) на території України. Головна мета в тому, щоб на третьому році повномасштабного вторгнення РФ можна було ефективно боротися з ворожою пропагандою, яка дуже часто розповсюджується через церкви.

Відповідно, релігійна організація в Україні не має права перебувати в ієрархічних зв’язках підпорядкування з церквою, яка має керуючий центр у Росії. Заборона РПЦ не означає автоматичної заборони УПЦ, тому що УПЦ заявляє про розрив зв’язків із Москвою. Тепер УПЦ Московського патріархату має можливість це довести, заявив нардеп.

За словами спікера Верховної ради Руслана Стефанчука, буде негайно заборонена РПЦ, водночас в українських церков, які підозрюються у співпраці з РПЦ, зокрема УПЦ, буде 9 місяців на розрив цих зав’язків.

Спочатку щодо тих релігійних організацій, щодо яких є підозра про співпрацю з РПЦ, проводитиметься експертиза. І якщо такі ознаки виявлять, то буде прийняте рішення про припинення діяльності, яке може бути оскаржене в судовому порядку.

Нагадаємо, що минулого тижня Президент України Володимир Зеленський обговорював законопроєкт із представниками Ради церков та релігійних організацій. У заяві Всеукраїнської Ради церков йдеться про підтримку заборони зв’язків із РПЦ, а також засудження діяльності РПЦ, яка стала «співучасником кривавих злочинів російських загарбників проти людяності».

Нагадаємо, 16 серпня предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній закликав предстоятеля УПЦ Онуфрія розпочати діалог про об'єднання.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада УПЦ МП ПЦУ РПЦ законопроєкт заборона
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