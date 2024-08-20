На Полтавщині шахраї ошукали двох жителів Лубенської громади на понад 137 тисяч гривень

Сьогодні, 13:44 Переглядів: 0

Поліція закликає громадян бути обережними та не довіряти незнайомцям, особливо у питаннях, що стосуються фінансових операцій

На Полтавщині шахраї ошукали двох жителів Лубенської громади, 20 серпня повідомила пресслужба поліції.

63-річний мешканець Лубен втратив понад 117 тисяч гривень після спілкування з псевдопрацівником банку. Шахрай отримав доступ до коштів з двох банківських карток потерпілого, скориставшись тим, що чоловік перейшов за покликанням, наданим зловмисником.

Інший випадок стався з 46-річною мешканкою Лубенського району. Шахраї, представившись знайомою жінки, виманили у неї 20 тисяч гривень, попросивши позичити гроші на лікування. Жінка перерахувала кошти на вказаний рахунок, який належав зловмисникам.

Поліція закликає громадян бути обережними та не довіряти незнайомцям, особливо у питаннях, що стосуються фінансових операцій.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині судитимуть шахраїв, які дурили людей під час онлайн-покупок.