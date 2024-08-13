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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судитимуть шахраїв, які дурили людей під час онлайн-покупок

Сьогодні, 16:52 Переглядів: 105

 

Загалом шахраї видурили у жертв понад 200 тисяч гривень. У них також виявили підроблені документи та зброю

На Полтавщині судитимуть трьох шахраїв, які видурювали у громадян гроші під час онлайн-шопінгу. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, шахраями виявилися троє полтавців — 27-річний організатор та двоє 28-річних спільників. Чоловіки публікували в інтернеті фейкові оголошення про продаж товарів, зокрема генераторів та мобільних телефонів. Як тільки покупці сплачували їм повну вартість товару, шахраї зникали зі зв’язку. Таким чином зловмисники ошукали жертв на понад 200 тисяч гривень.

 

Під час обшуків у підозрюваних поліцейські вилучили близько 20 мобільних телефонів, понад 20 банківських карток, ноутбуки, сім-карти, флеш-накопичувачі, гроші, а також пістолет та набої.

— Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозри у скоєнні понад двадцяти епізодів злочинної діяльності. Усім підозрюваним судом обрано запобіжні заходи — домашній арешт, — зазначає заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Наразі кримінальне провадження поліція порушила за:

  • ч. 4 ст.  190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки);
  • ч. 3 ст.  358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, вчинені за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України. 

Залежно від співучасті у злочині фігурантам загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили угрупування шахраїв, які під виглядом банкірів видурювали у громадян гроші.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: шахрайство шахраї Онлайн-шопінг поліція
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