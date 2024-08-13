Під час наступу на Курщину загинув випускник Кременчуцького військового ліцею Халід Павленко

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 707

Стало відомо про загибель 23-річного молодшого сержанта, командира взводу штурмової роти ОШБ ЗСУ Павленка Халіда Абдель Рахмана. Як повідомила Ірина Васильєва, Халід Павленко був випускником Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 2018 року.

— Унаслідок штурмових дій під час контрнаступальної операції ЗСУ поблизу села Журавка Хотінської селищної громади на Сумщині його відважне серце навічно зупинилося. Приносимо щирі співчуття дружині, 5-місячному синочку, родині, друзям та бойовим побратимам.

Вічна шана та пам’ять нашому захиснику! Ти залишився в наших серцях довіку, — йдеться у повідомленні.

Кременчуцький Телеграф висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника України.