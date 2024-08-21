Вчора у пожежі в селі Яроші загинув чоловік

20 серпня о 16.22 на вулиці Набережна в селі Яроші Глобинської територіальної громади Кременчуцького району горів будинок, повідомили у пресслужбі Кременчуцького районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України.
Внаслідок пожежі загинув 57-річний чоловік.
Підрозділи ДСНС до гасіння не залучалися.
Обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, нещодавно під час пожежі у будинку в Кременчуці рятувальники евакуювали 9 людей.
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