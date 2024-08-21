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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція розслідує обставини смерті чоловіка в Ярошах

Сьогодні, 12:58 Переглядів: 156

 

57-річного чоловіка без ознак життя знайшли на згарищі односельці

Учора, 20 серпня, мешканці села Яроші Глобинської громади знайшли у будинку тіло 57-річного чоловіка без ознак життя. При огляді помешкання померлого, поліцейські та рятувальники виявили сліди горіння. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

Слідчо-оперативна група встановила, що померлим є господар будинку. Для встановлення причини його смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо початку розслідування за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що зранку про загибель чоловіка повідомили рятувальники. Підрозділи ДСНС до гасіння не залучалися.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини пожежа Глобинська міська територіальна громада загинув тіло
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