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Україна, Світ, Війна

Верховна Рада ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 88

 

Україна ще 7 років не визнаватиме юрисдикцію МКС з воєнних злочинів, якщо йдеться про звинувачення українських громадян

Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

За законопроєкт №0285 проголосував 281 народний депутат.

Він передбачає виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього, ухвалених Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту.

У законопроєкті про ратифікацію Римського статуту передбачено, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йдеться про звинувачення українських громадян.

Україна долучається до оновленої версії статуту МКС, який включає статтю, згідно з якою під злочином агресії розуміється планування, підготовка, ініціювання або вчинення особою, яка спроможна фактично здійснювати контроль за політичними чи військовими діями держави або керувати ними, акту агресії, який за своїм характером, тяжкістю та масштабами є грубим порушенням Статуту ООН.

Після набрання чинності ухваленого закону Україна набуде повноправного членства в Міжнародному кримінальному суді та зможе брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС і формувати політику МКС, висувати свого кандидата на посаду судді, затверджувати розподіл бюджету МКС з метою забезпечення належного розслідування російських злочинів в Україні, брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб (зокрема прокурора МКС) та впливати на розробку змін до Римського статуту.

Римський статут МКС на сьогодні ратифікували 124 держави. Не підписали й не ратифікували статут, серед інших, Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан. Росія та США, підписали Римський статут, але згодом відкликала свої підписи.

Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але ратифікувала лише сьогодні.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Гаага Верховна Рада міжнародний суд
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