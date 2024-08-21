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У Кременчуцькому районі чоловік зливав нечистоти з автомобіля у лісопосадку

Сьогодні, 13:50 Переглядів: 0

 Поліція Полтавщини розслідує обставини забруднення земель у Кременчуцькому районі

20 серпня офіцер Градизької громади побачив 52-річного місцевого, який зливав нечистоти з автомобіля у лісопосадку поблизу села Кагамлик. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції та представники Державної екологічної інспекції. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

 

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.239 Кримінального кодексу України (Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля).

Санкція статті передбачає штраф до 68 тис. грн (4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, що у 2022 році правоохоронці піймали асенізатора, який зливав нечистоти у поле.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: забруднення
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