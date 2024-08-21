Китай — лідер економічної співпраці з країнами-партнерами: статистика експорту та імпорту на Полтавщині

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Загалом у порівнянні з першим півріччям 2023 року експорт Полтавщини зріс майже на половину, імпорт — на понад чверть

За перше півріччя 2024 року лідером основних країн-партнерів Полтавщини став Китай. Обсяг експорту товарів склав 136,8 млн доларів, а імпорт — 115,6 млн доларів. Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Полтавській області 20 серпня.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу склав 544,8 млн доларів або 50,6% від загального обсягу по області, своєю чергою імпорт — 262,8 млн доларів або 54% від загального обсягу по Полтавщині.

Загалом у порівнянні з першим півріччям 2023 року експорт Полтавщини зріс майже на половину, імпорт — на понад чверть.

Нагадаємо, за 5 місяців 2024 року експорт Полтавщини зріс на половину, імпорт — на чверть у порівнянні з показниками за минулий рік.