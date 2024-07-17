Експорт із Полтавщини зріс на половину, імпорт — на чверть — ОВА

Вчора, 22:02 Переглядів: 164

Цьогоріч експорт із Полтавщини зріс на половину, імпорт — на чверть у порівнянні з показниками за минулий рік. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 17 липня.

Найбільше Полтавщина експортує продукцію виробників аграрної галузі й харчової промисловості (понад 52%), а також гірничодобувної (39%). На Полтавщині збільшилась частка імпортних продуктів, вказано у статистиці.

За кордон Полтавщина експортувала товарів на 946,7 млн дол. США. Імпортувала — на 402 млн дол. США. Найбільшим партнером Полтавщини став Європейський Союз. Оборот — майже 686 млн дол. США. Це половина від загального обсягу торгівлі області, йдеться у повідомленні.

За січень-травень оборот товарів із країнами-партнерами сягнув понад 1,3 млрд дол. США.