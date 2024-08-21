Україна здобула 1-е місце на чемпіонаті світу з армрестлінгу завдяки військовій з Полтавського ТЦК

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 434

Військовослужбовиця Полтавського об'єднаного міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки молодший сержант Лілія Занько здобула два призових місця на чемпіонаті Світу з армрестлінгу, що проходить у республіці Молдова. Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП.

У категорії «ветерани» Лілія принесла українській команді дві срібні медалі — на ліву та праву руку. Завдяки її внеску українці в командному заліку у цій категорії посіли перше місце.

— Україна на першому місці по ветеранам на чемпіонаті світу! Наш прапор майоріє на нагородженні — це те, заради чого ми боремося, це надає сил та наснаги, — сказала Лілія.

Попереду у нашої землячки, 6-разової чемпіонки світу, майстра спорту міжнародного класу боротьба в категорії «дорослі».

Варто зазначити, що у лавах ЗСУ Лілія Занько з перших днів повномасштабної війни. Пішла на військову службу добровільно 25 лютого 2022 року, щоб зі зброєю в руках захищати Україну.

Лілія добре володіє зброєю та має величезну силу в руках. Вона не тільки спортсменка, а й тренерка. Спортом займається з 8 років, у 14 виконала норматив майстра спорту з дзюдо і вже тоді брала участь у дорослих змаганнях. Згодом захопилася кіокушинкай, але доля привела її в армспорт, якому присвятила 22 роки свого життя.

Лілія Занько — майстер спорту міжнародного класу, шестиразова чемпіонка світу, багаторазова чемпіонка Європи та України з армспорту. Тренує не лише молодь, але й розвиває інваспорт.

Щоб відвідувати змагання, які для неї завжди переможні, використовує дні своєї відпустки. На світовій спортивній арені вона представляє та захищає честь України, а в лавах ЗСУ — її незалежність.

У перші дні повномасштабного вторгнення Росії Лілії пропонували прихисток у Польщі та в США — могла виїхати за кордон, як спортсменка зі світовим ім’ям та там тренуватися. Та цей варіант, за її зізнанням, вона всерйоз навіть не розглядала. Вистоявши дводенну величезну чергу до ТЦК, 26 лютого вже була зарахована до лав 13-го окремого стрілецького батальйону.



— Мене одразу зарахували на посаду санітарного інструктора. Запитали, чи проходила домедичну допомогу при навчанні в педагогічному університеті. Я за освітою тренер-викладач, тож як і всі проходила курси домедичної і першої медичної допомоги. Тому мене записали санінструктором, — пояснила військовослужбовиця.

Упродовж трьох місяців вона пройшла базову військову та фахову тактичну медичну підготовку. Після того, як батальйон закінчив формування, разом з побратимами прибула для виконання завдань на Харківщину. Через декілька місяців батальйон отримали бойове розпорядження про передислокацію в Донецьку область. Там Лілії Занько довелося побувати в багатьох «гарячих» точках: Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Новобахмутівка.

Лілія Занько виконувала бойові завдання в бригаді медичної евакуації. Удвох з водієм вивозили поранених з позицій — робота складна і дуже небезпечна. Нерідко Лілії доводилося нести на собі поранених побратимів з переднього краю до автівки.

Після жорстоких обстрілів позицій Лілія отримала декілька контузій. Спочатку її постійно допікали нестерпні головні болі, після лікування стан покращився, але й досі потрібна підтримуюча терапія — регулярно проходить курс крапельниць.

«Треба бути мужиком, брати себе в руки та йти захищати Україну» — солдат з Кременчука, нагороджений «Золотим хрестом»

На початку 2024 року молодшого сержанта Лілію Занько перевели у роту охорони Полтавського ОМТЦК та СП. Разом з іншими воїнами, які були поранені під час участі у бойових діях, вона працює в групах оповіщення громадян — на блокпостах, підприємствах та на вулицях. Роздає повістки, спілкується з чоловіками з питань мобілізації. І щодня чує агресію та образливі слова — не лише на свою адресу, але й на адресу терцентрів комплектування та взагалі Збройних Сил України.

— Так, у нашому місті зараз тихо, хоча й сюди долітають російські ракети. Порівняно з тим, через що мені довелося пройти — тут набагато спокійніше. Але тут значно важче морально — щодня дивитися, як дорослі чоловіки ліплять якісь відмазки, придумують якісь приводи, аби лиш не йти захищати рідну землю. Іноді задаюся питанням — чи я хочу захищати людей, які навіть самі себе не хочуть захистити. Вважаю таких ухилянтів «ждунами» — вони можуть на кожному кроці кричати про свій патріотизм, але підсвідомо — або й свідомо — просто очікують Росію, щоб прийшла їх звільняти від «бандерівців». Але мене такий розклад не влаштовує, тому я — в ЗСУ, — каже молодший сержант.

Лілія Занько зараз тимчасово змінила військову форму на спортивну, щоб, стоячи на п'єдесталі переможців, ще раз нагадати світу, що в Україні точиться важка кривава війна, і нам потрібна допомога.

— Хочу нагадати усім, хто сподівається на допомогу ззовні, що найперше нашому війську дуже потрібна допомога всередині країни — допомога наших громадян, реальних чоловіків, які прийдуть до війська, — додає військова.

Шестиразова чемпіонка світу з армрестлінгу, захисниця України Лілія Занько запрошує чоловіків до лав ЗСУ. Нагадаємо, що у травні 10 спортсменів з Полтавської області вибороли призові місця на чемпіонаті Європи з армрестлінгу.