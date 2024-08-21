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Уночі над Полтавщиною збивали «Шахеди»

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 242

Повітряна тривога тривала 11 годин

У ніч на 21 серпня над Полтавщиною збивали дрони. Як повідомив командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, росіяни вдарили по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69, та 69 ударними БпЛА типу «Shahed».

В результаті протиповітряного бою збили 51 повітряну ціль: одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Ще 16 БпЛА імовірно упали під впливом радіоелектронних засобів протидії.

Нагадаємо, що вночі кременчужани чули вибухи. Зранку начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін повідомив, що на території області влучань не зафіксовано, ніхто не постраждав.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: korrespondent.net
Теги: БПЛА дрони ППО
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