На Чумацькому Шляху у Кременчуці знайшли снаряд

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Сьогодні його планують знищити

20 серпня о 13.00 на вулиці Чумацький Шлях у Кременчуці знайшли вибухонебезпечний предмет, ймовірно, часів минулих війн. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Знищення виявленого предмета заплановане на сьогодні, 21 серпня, піротехніками Аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Нагадаємо, що цивільному населенню не варто проводити будь-які дії зі знайденими боєприпасами — слід викликати надзвичайників.