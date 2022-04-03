Рятувальники розповіли про особливості ворожих артснарядів і боєприпасів

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ДСНС продовжує інформувати про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети на території України, серед яких артилерійські снаряди та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. Про це ДСНС повідомляє у Фейсбуці.

Артснаряди у більшості випадків мають стабілізатори у вигляді пояску на корпусі або відкидного оперення. Боєприпаси РЗСВ мають стабілізатори у вигляді відкідного оперення та реактивні двигуни.

Вони призначені для ураження живої сили, техніки, майна та легкоброньованої техніки противника.