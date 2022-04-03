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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Орки почали щось підозрювати: їх командири різних рівнів відмовляються від участі в бойових діях

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 892

 

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 6.00

Розпочалася тридцять 39 героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Збройні сили російської федерації продовжують збройну агресію проти України. Триває відведення окупаційних військ на окремих напрямках.

За наявною інформацією, морально-психологічний стан особового складу противника та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні. Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Крім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення.

Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу, відмовились брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації.

Для поповнення втрат особового складу російське керівництво здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав збройних сил. Такі заходи проводять як на території російської федерації, так і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та автономної республіки Крим.

Продовжуються систематичні випадки порушення вимог Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Російські окупанти продовжують розміщувати озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено 8 повітряних цілей: два літаки, один вертоліт, один БПЛА та чотири крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати удари по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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